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https://sputnikarabic.ae/20230807/لحظة-إطلاق-قمر-صناعي-عسكري-روسي-إلى-المدار-من-قاعدة-بليسيتسك-فيديو-1079861558.html
لحظة إطلاق قمر صناعي عسكري روسي إلى المدار من قاعدة "بليسيتسك"... فيديو
لحظة إطلاق قمر صناعي عسكري روسي إلى المدار من قاعدة "بليسيتسك"... فيديو
كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن إطلاق قمر صناعي عسكري من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية إلى المدار بنجاح. 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T18:55+0000
2023-08-07T18:55+0000
روسيا
رصد عسكري
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موسكو- سبوتنيك. وذكرت الوزارة في بيان: "تم إطلاق القمر الصناعي إلى موقعه في المدار بوحدة التسريع الروسية "فريغات" في الوقت المناسب، وتم قبوله في دائرة تحكم الوسائل الأرضية للقوات الجوفضائية الروسية".كما أوضحت وزارة الدفاع الروسية أن "إطلاق الصاروخ الحامل "سويوز 2. 1بي" والوقت المقدر لإطلاق القمر الصناعي في المدار كانا طبيعيين".يشار إلى أن استخدام وحدات التسريع "فريغات" في الصواريخ الحاملة يتم كمرحلة إضافية، وهي توفر للمركبات الفضائية إطلاقا إلى مختلف المدارات القريبة من الأرض، إضافة إلى المسارات ما بين الكواكب.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

لحظة إطلاق قمر صناعي عسكري روسي إلى المدار من قاعدة "بليسيتسك"... فيديو

18:55 GMT 07.08.2023
© Sputnik . Рамиль Ситдиков / الانتقال إلى بنك الصوروضع القمر الصناعي Skif-D"" لمجموعة "سفيرا" الروسية في المدار عبر صاروخ سويوز، السبت، 22 أكتوبر 2022
وضع القمر الصناعي Skif-D لمجموعة سفيرا الروسية في المدار عبر صاروخ سويوز، السبت، 22 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2023
© Sputnik . Рамиль Ситдиков
/
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كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن إطلاق قمر صناعي عسكري من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية إلى المدار بنجاح.
موسكو- سبوتنيك. وذكرت الوزارة في بيان: "تم إطلاق القمر الصناعي إلى موقعه في المدار بوحدة التسريع الروسية "فريغات" في الوقت المناسب، وتم قبوله في دائرة تحكم الوسائل الأرضية للقوات الجوفضائية الروسية".

الوقت الحالي، يتم الحفاظ على اتصال ثابت للقياس عن بعد مع المركبة الفضائية، موضحةً أن "الأنظمة الموجودة على متن المركبة الفضائية تعمل بشكل طبيعي، وقد تم تعيين الرقم التسلسلي للمركبة الفضائية "كوسموس 2569".

كما أوضحت وزارة الدفاع الروسية أن "إطلاق الصاروخ الحامل "سويوز 2. 1بي" والوقت المقدر لإطلاق القمر الصناعي في المدار كانا طبيعيين".
يشار إلى أن استخدام وحدات التسريع "فريغات" في الصواريخ الحاملة يتم كمرحلة إضافية، وهي توفر للمركبات الفضائية إطلاقا إلى مختلف المدارات القريبة من الأرض، إضافة إلى المسارات ما بين الكواكب.
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