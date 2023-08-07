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https://sputnikarabic.ae/20230807/وكيل-محمد-صلاح-يحسم-الجدل-بعد-تقارير-عن-رغبة-ناد-سعودي-بالتعاقد-معه-1079849058.html
وكيل محمد صلاح يحسم الجدل بعد تقارير عن رغبة ناد سعودي بالتعاقد معه
وكيل محمد صلاح يحسم الجدل بعد تقارير عن رغبة ناد سعودي بالتعاقد معه
حسم وكيل أعمال النجم المصري لاعب نادي ليفربول، محمد صلاح، الجدل بعد تقارير تحدثت عن احتمالية رحيل صلاح عن الفريق، وذلك بناء على رغبة اتحاد جدة السعودي في ضمه. 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T09:19+0000
2023-08-07T09:19+0000
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وأكد رامي عباس، وكيل أعمال صلاح، عبر حسابه على تويتر، أنه إذا كان هناك أي نية للرحيل عن ليفربول، فلم يكن من الممكن توقيع تمديد العقد الصيف الماضي.وأكد عباس أن صلاح ملتزم بعقده مع ليفربول، يأتي ذلك بعدما أشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى رغبة اتحاد جدة في ضم صلاح، لكن لم يتم التأكد من صحة هذه الأنباء بشكل مستقل. صلاح قد وقع على عقد جديد مع ليفربول في يوليو/تموز 2022 لمدة 3 مواسم إضافية.يذكر أنه في يونيو/ حزيران الماضي كشف تقرير حديث صادر عن منظمة "فوتبول أوبزيرفيتوري" عن تراجع كبير في القيمة السوقية للنجم المصري محمد صلاح. ووفقا للتقرير، بلغت قيمة نجم ليفربول الإنجليزي 61 مليون يورو بعد انتهاء موسم 2022-2023، وهي الأقل له منذ انضمامه لصفوف ليفربول الإنجليزي، ليحتل المركز الثامن، بين لاعبي ليفربول الأعلى قيمة، في التشكيلة الحالية.وجاء المهاجم النرويجي إيرلنغ هالاند في المركز الأول في القائمة، حيث تصل قيمته بعد الموسم المبهر مع مانشستر سيتي إلى 245 مليون يورو، فيما جاء في المركز الثاني البرازيلي فينيسيوس جونيور، بقيمة 196 مليون يورو، بينما حل الإنجليزي بوكايو ساكا في المركز الثالث بقيمة 195 مليون يورو.
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رياضة, منوعات, الأخبار, بريطانيا, مصر
رياضة, منوعات, الأخبار, بريطانيا, مصر

وكيل محمد صلاح يحسم الجدل بعد تقارير عن رغبة ناد سعودي بالتعاقد معه

09:19 GMT 07.08.2023
© AFP 2023 / FRANCK FIFEلاعب فريق "ليفربول" المصري، محمد صلاح، في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريق ريال مدريد الإسباني، 28 مايو/ أيار 2022
لاعب فريق ليفربول المصري، محمد صلاح، في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريق ريال مدريد الإسباني، 28 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2023
© AFP 2023 / FRANCK FIFE
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حسم وكيل أعمال النجم المصري لاعب نادي ليفربول، محمد صلاح، الجدل بعد تقارير تحدثت عن احتمالية رحيل صلاح عن الفريق، وذلك بناء على رغبة اتحاد جدة السعودي في ضمه.
وأكد رامي عباس، وكيل أعمال صلاح، عبر حسابه على تويتر، أنه إذا كان هناك أي نية للرحيل عن ليفربول، فلم يكن من الممكن توقيع تمديد العقد الصيف الماضي.
وأكد عباس أن صلاح ملتزم بعقده مع ليفربول، يأتي ذلك بعدما أشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى رغبة اتحاد جدة في ضم صلاح، لكن لم يتم التأكد من صحة هذه الأنباء بشكل مستقل. صلاح قد وقع على عقد جديد مع ليفربول في يوليو/تموز 2022 لمدة 3 مواسم إضافية.
يذكر أنه في يونيو/ حزيران الماضي كشف تقرير حديث صادر عن منظمة "فوتبول أوبزيرفيتوري" عن تراجع كبير في القيمة السوقية للنجم المصري محمد صلاح.
ووفقا للتقرير، بلغت قيمة نجم ليفربول الإنجليزي 61 مليون يورو بعد انتهاء موسم 2022-2023، وهي الأقل له منذ انضمامه لصفوف ليفربول الإنجليزي، ليحتل المركز الثامن، بين لاعبي ليفربول الأعلى قيمة، في التشكيلة الحالية.
وجاء المهاجم النرويجي إيرلنغ هالاند في المركز الأول في القائمة، حيث تصل قيمته بعد الموسم المبهر مع مانشستر سيتي إلى 245 مليون يورو، فيما جاء في المركز الثاني البرازيلي فينيسيوس جونيور، بقيمة 196 مليون يورو، بينما حل الإنجليزي بوكايو ساكا في المركز الثالث بقيمة 195 مليون يورو.
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