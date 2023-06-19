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https://sputnikarabic.ae/20230619/هبطت-أكثر-من-40-انخفاض-قيمة-محمد-صلاح-السوقية-1078276140.html
هبطت أكثر من 40%... انخفاض قيمة محمد صلاح السوقية
هبطت أكثر من 40%... انخفاض قيمة محمد صلاح السوقية
كشف تقرير حديث صادر عن منظمة "فوتبول أوبزيرفيتوري" عن تراجع كبير في القيمة السوقية للنجم المصري محمد صلاح. 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T18:53+0000
2023-06-19T18:53+0000
مجتمع
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ووفقا للتقرير، بلغت قيمة نجم ليفربول الإنجليزي 61 مليون يورو بعد انتهاء موسم 2022-2023، وهي الأقل له منذ انضمامه لصفوف ليفربول الإنجليزي، ليحتل المركز الثامن، بين لاعبي ليفربول الأعلى قيمة، في التشكيلة الحالية.وجاء المهاجم النرويجي إيرلنغ هالاند في المركز الأول في القائمة، حيث تصل قيمته بعد الموسم المبهر مع مانشستر سيتي إلى 245 مليون يورو، فيما جاء في المركز الثاني البرازيلي فينيسيوس جونيور، بقيمة 196 مليون يورو، بينما حل الإنجليزي بوكايو ساكا في المركز الثالث بقيمة 195 مليون يورو.وتراجعت قيمة صلاح بنسبة أكثر من 42 في المئة بسبب تراجع أرقامه في الموسم الحالي، حيث لم يستطع الوصول للهدف 20 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفشل في قيادة فريقه ليفربول لتحقيق أي بطولة هذا الموسم، كما فشل في المساهمة في تأهل فريقه لدوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى في مسيرته مع "الريدز".وعلق بعض المحللين، وفقا للتقرير، على أن صلاح يبلغ من العمر 31 عامًا، مما يعني أنه سيدخل في مرحلة النزول بالمستوى البدني، وهو احتمال يجعله استثمارا دون عائد مغري.وبذلك غادر اللاعب الدولي المصري قائمة أغلى 10 لاعبين في البطولة الإنجليزية التي ظل لسنوات على رأسها، وذلك خلال التحديث الأخير لأسعار اللاعبين أيضا على موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في الأرقام والإحصائيات.يشار إلى أن محمد صلاح حصل على جائزة الحذاء الذهبي وجائزة أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي للموسم الرياضي 2021، وظفر بجوائز أخرى، منها: أفضل لاعب في ليفربول، أفضل لاعب في إنجلترا من اتحاد كتاب كرة القدم، أفضل لاعب في مسابقة الدوري من رابطة المحترفين الإنجليزية.
https://sputnikarabic.ae/20230526/محمد-صلاح-يعتذر-لجماهير-ليفربول-في-رسالة-مؤثرة-بعد-فشل-التأهل-لدوري-أبطال-أوروبا-1077441364.html
https://sputnikarabic.ae/20230426/محمد-صلاح-يكشف-حلمه-الأكبر-منذ-كان-طفلا-وأغلى-لقب-في-حياته-1076308167.html
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ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, اللاعب محمد صلاح, رياضة, منوعات, أخبار مصر الآن, مصر
ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, اللاعب محمد صلاح, رياضة, منوعات, أخبار مصر الآن, مصر

هبطت أكثر من 40%... انخفاض قيمة محمد صلاح السوقية

18:53 GMT 19.06.2023
© AFP 2023 / FRANCK FIFEلاعب فريق "ليفربول" المصري، محمد صلاح، في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريق ريال مدريد الإسباني، 28 مايو/ أيار 2022
لاعب فريق ليفربول المصري، محمد صلاح، في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريق ريال مدريد الإسباني، 28 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2023
© AFP 2023 / FRANCK FIFE
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كشف تقرير حديث صادر عن منظمة "فوتبول أوبزيرفيتوري" عن تراجع كبير في القيمة السوقية للنجم المصري محمد صلاح.
ووفقا للتقرير، بلغت قيمة نجم ليفربول الإنجليزي 61 مليون يورو بعد انتهاء موسم 2022-2023، وهي الأقل له منذ انضمامه لصفوف ليفربول الإنجليزي، ليحتل المركز الثامن، بين لاعبي ليفربول الأعلى قيمة، في التشكيلة الحالية.
وجاء المهاجم النرويجي إيرلنغ هالاند في المركز الأول في القائمة، حيث تصل قيمته بعد الموسم المبهر مع مانشستر سيتي إلى 245 مليون يورو، فيما جاء في المركز الثاني البرازيلي فينيسيوس جونيور، بقيمة 196 مليون يورو، بينما حل الإنجليزي بوكايو ساكا في المركز الثالث بقيمة 195 مليون يورو.
محمد صلاح يصبح الهداف الفوز التاريخي لليفربول برصيد 129 هدفا في الدوري الإنجليزي 5 مارس/ آذار 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
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وتراجعت قيمة صلاح بنسبة أكثر من 42 في المئة بسبب تراجع أرقامه في الموسم الحالي، حيث لم يستطع الوصول للهدف 20 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفشل في قيادة فريقه ليفربول لتحقيق أي بطولة هذا الموسم، كما فشل في المساهمة في تأهل فريقه لدوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى في مسيرته مع "الريدز".
وعلق بعض المحللين، وفقا للتقرير، على أن صلاح يبلغ من العمر 31 عامًا، مما يعني أنه سيدخل في مرحلة النزول بالمستوى البدني، وهو احتمال يجعله استثمارا دون عائد مغري.
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محمد صلاح يكشف حلمه الأكبر منذ كان طفلا وأغلى لقب في حياته
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وبذلك غادر اللاعب الدولي المصري قائمة أغلى 10 لاعبين في البطولة الإنجليزية التي ظل لسنوات على رأسها، وذلك خلال التحديث الأخير لأسعار اللاعبين أيضا على موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في الأرقام والإحصائيات.
يشار إلى أن محمد صلاح حصل على جائزة الحذاء الذهبي وجائزة أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي للموسم الرياضي 2021، وظفر بجوائز أخرى، منها: أفضل لاعب في ليفربول، أفضل لاعب في إنجلترا من اتحاد كتاب كرة القدم، أفضل لاعب في مسابقة الدوري من رابطة المحترفين الإنجليزية.
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