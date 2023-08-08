عربي
https://sputnikarabic.ae/20230808/أمريكا-تعلن-عن-حزمة-مساعدات-عسكرية-جديدة-إلى-أوكرانيا--1079892890.html
أمريكا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا
أمريكا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، اليوم الثلاثاء، أن أمريكا ستعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا، هذا الأسبوع. 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T19:47+0000
2023-08-08T19:47+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101437/63/1014376366_0:66:3000:1754_1920x0_80_0_0_40407497b627f3bc4bf986b38f3a0c18.jpg
وقال ميللر خلال مؤتمر صحفي: "نواصل تزويد أوكرانيا بالمدفعية والأسلحة. سيكون لدينا إعلانات جديدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع حول المساعدات الإضافية التي نخطط لتقديمها إلى أوكرانيا".وفي الوقت نفسه، رفض ميلر الكشف عن تفاصيل حول محتوى حزمة المساعدات الجديدة، وكذلك أنظمة الصواريخ الجديدة المحتملة، والتي تناقشها واشنطن وكييف.أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الـ"ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.وذكر لافروف أيضًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا "ليس فقط توريد الأسلحة، ولكن أيضًا تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وغيرها من الدول".
https://sputnikarabic.ae/20230808/مستشار-أمريكي-الغواصات-النووية-الروسية-تهدد-أمريكا--1079891616.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101437/63/1014376366_288:0:2713:1819_1920x0_80_0_0_334f11a516fd6d79adc7c80ae14da29f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

أمريكا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا

19:47 GMT 08.08.2023
© AP Photo / Luis M. Alvarezمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن
مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
© AP Photo / Luis M. Alvarez
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، اليوم الثلاثاء، أن أمريكا ستعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا، هذا الأسبوع.
وقال ميللر خلال مؤتمر صحفي: "نواصل تزويد أوكرانيا بالمدفعية والأسلحة. سيكون لدينا إعلانات جديدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع حول المساعدات الإضافية التي نخطط لتقديمها إلى أوكرانيا".
وفي الوقت نفسه، رفض ميلر الكشف عن تفاصيل حول محتوى حزمة المساعدات الجديدة، وكذلك أنظمة الصواريخ الجديدة المحتملة، والتي تناقشها واشنطن وكييف.
غواصة روبوتية بوسيدون - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
مستشار أمريكي: الغواصات النووية الروسية تهدد أمريكا
18:27 GMT
أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الـ"ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
وذكر لافروف أيضًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا "ليس فقط توريد الأسلحة، ولكن أيضًا تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وغيرها من الدول".

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала