https://sputnikarabic.ae/20230808/أمريكا-تعلن-عن-حزمة-مساعدات-عسكرية-جديدة-إلى-أوكرانيا--1079892890.html
أمريكا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا
أمريكا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، اليوم الثلاثاء، أن أمريكا ستعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا، هذا الأسبوع. 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T19:47+0000
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وقال ميللر خلال مؤتمر صحفي: "نواصل تزويد أوكرانيا بالمدفعية والأسلحة. سيكون لدينا إعلانات جديدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع حول المساعدات الإضافية التي نخطط لتقديمها إلى أوكرانيا".وفي الوقت نفسه، رفض ميلر الكشف عن تفاصيل حول محتوى حزمة المساعدات الجديدة، وكذلك أنظمة الصواريخ الجديدة المحتملة، والتي تناقشها واشنطن وكييف.أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الـ"ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.وذكر لافروف أيضًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا "ليس فقط توريد الأسلحة، ولكن أيضًا تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وغيرها من الدول".
https://sputnikarabic.ae/20230808/مستشار-أمريكي-الغواصات-النووية-الروسية-تهدد-أمريكا--1079891616.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
أمريكا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، اليوم الثلاثاء، أن أمريكا ستعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا، هذا الأسبوع.
وقال ميللر خلال مؤتمر صحفي: "نواصل تزويد أوكرانيا بالمدفعية والأسلحة. سيكون لدينا إعلانات جديدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع حول المساعدات الإضافية التي نخطط لتقديمها إلى أوكرانيا".
وفي الوقت نفسه، رفض ميلر الكشف عن تفاصيل حول محتوى حزمة المساعدات الجديدة، وكذلك أنظمة الصواريخ الجديدة المحتملة، والتي تناقشها واشنطن وكييف.
أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الـ"ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
وذكر لافروف أيضًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا "ليس فقط توريد الأسلحة، ولكن أيضًا تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وغيرها من الدول".