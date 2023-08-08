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https://sputnikarabic.ae/20230808/مستشار-أمريكي-الغواصات-النووية-الروسية-تهدد-أمريكا--1079891616.html
مستشار أمريكي: الغواصات النووية الروسية تهدد أمريكا
مستشار أمريكي: الغواصات النووية الروسية تهدد أمريكا
كشف المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية، لاري جونسون، أن أمريكا قلقة من القدرات الهائلة لأسطول الغواصات النووية الروسية القادر على تدمير أمريكا. 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T18:27+0000
2023-08-08T18:27+0000
روسيا
العالم
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وأشار إلى أن الضباط الأمريكيين أصبحوا لا يفكرون في "هزيمة" روسيا في أوكرانيا.وأشار جونسون إلى أن موسكو تتفوق بالفعل على واشنطن في هذه الصناعة، حيث تمتلك أسطولًا من الغواصات المسيّرة، قادرة على حمل أسلحة نووية وضرب أمريكا.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأول مرة، عن تصميم طوربيد "بوسيدون" في رسالة إلى الجمعية الفيدرالية في عام 2018.ووفقا للرئيس بوتين، فإن مثل هذه المركبات غير المأهولة تحت الماء ستكون قادرة على ضرب مجموعة متنوعة من الأهداف، بما في ذلك مجموعات حاملات الطائرات والتحصينات الساحلية والبنية التحتية.أشارت موسكو مرارا إلى عدم وجود نوايا عدوانية تجاه الدول الأخرى. في الوقت نفسه، كما لوحظ في الكرملين، يهدف الغرب إلى توسيع المواجهة من خلال ضم دول جديدة إلى حلف شمال الأطلسي وزعزعة الاستقرار على الحدود.
https://sputnikarabic.ae/20230808/صحيفة-عسكرية-أمريكية-تكشف-عن-مروحية-روسية-دمرت-كل-شيء-1079874692.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

مستشار أمريكي: الغواصات النووية الروسية تهدد أمريكا

18:27 GMT 08.08.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation غواصة روبوتية "بوسيدون"
 غواصة روبوتية بوسيدون - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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كشف المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية، لاري جونسون، أن أمريكا قلقة من القدرات الهائلة لأسطول الغواصات النووية الروسية القادر على تدمير أمريكا.
وأشار إلى أن الضباط الأمريكيين أصبحوا لا يفكرون في "هزيمة" روسيا في أوكرانيا.

وقال جونسون: "يرجى ملاحظة أنهم توقفوا عن الحديث عن "هزيمة" روسيا في أوكرانيا. ما يفكرون فيه حقًا الآن هو الغواصات النووية الروسية. هناك دولتان فقط في العالم تمتلكان مثل هذه الغواصات - روسيا وأمريكا".

وأشار جونسون إلى أن موسكو تتفوق بالفعل على واشنطن في هذه الصناعة، حيث تمتلك أسطولًا من الغواصات المسيّرة، قادرة على حمل أسلحة نووية وضرب أمريكا.

ولفت جونسون إلى أن "أمريكا ليس لديها وسيلة لمنع أو مواجهة مثل هذا التهديد".

القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
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صحيفة عسكرية أمريكية تكشف عن مروحية روسية "تدمر كل شيء"
12:17 GMT
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأول مرة، عن تصميم طوربيد "بوسيدون" في رسالة إلى الجمعية الفيدرالية في عام 2018.
ووفقا للرئيس بوتين، فإن مثل هذه المركبات غير المأهولة تحت الماء ستكون قادرة على ضرب مجموعة متنوعة من الأهداف، بما في ذلك مجموعات حاملات الطائرات والتحصينات الساحلية والبنية التحتية.
أشارت موسكو مرارا إلى عدم وجود نوايا عدوانية تجاه الدول الأخرى. في الوقت نفسه، كما لوحظ في الكرملين، يهدف الغرب إلى توسيع المواجهة من خلال ضم دول جديدة إلى حلف شمال الأطلسي وزعزعة الاستقرار على الحدود.
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