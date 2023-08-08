https://sputnikarabic.ae/20230808/الخزانة-الأمريكية-تعفي-المعاملات-المتعلقة-بالجهود-الإنسانية-في-سوريا-من-قائمة-العقوبات-1080013002.html
الخزانة الأمريكية تعفي المعاملات المتعلقة "بالجهود الإنسانية" في سوريا من قائمة العقوبات
الخزانة الأمريكية تعفي المعاملات المتعلقة "بالجهود الإنسانية" في سوريا من قائمة العقوبات
نشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية إرشادات لتقديم المساعدات الإنسانية لسوريا لما سماه "ضمان تدفق المساعدات الإنسانية". 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T18:39+0000
2023-08-08T18:39+0000
2023-08-12T19:30+0000
أخبار سوريا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء: "تظل وزارة الخزانة الأمريكية ملتزمة بضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري، وتحقيقا لهذه الغاية، يواصل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية السماح بتقديم الدعم الإنساني للشعب السوري من قبل المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة والحكومة الأمريكية، بما في ذلك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".وأضافت الوثيقة المنشورة مع البيان: "تتناول هذه الإرشادات أسئلة محددة تلقاها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بخصوص هذه المسألة، مع الجهود الإنسانية في سوريا ويشرح كيفية تقديم المساعدة الإنسانية المشروعة للشعب السوري امتثالاً للعقوبات الأمريكية".وردت الخزانة على سؤال حول ما إذا كانت المعاملات المرتبطة بالجهود الإنسانية في سوريا محظورة إذا تضمنت هذه الجهود الإشراك أو التعامل مع الحكومة السورية.وقي وقت سابق من اليوم، مددت سوريا، لمدة 3 أشهر، تصريحا منحته للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، باستخدام معبري باب السلامة والراعي في ريف حلب شمالي البلاد، لإيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها.وأوضح مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من حرص سوريا على تعزيز الاستقرار وتحسين الوضع الإنساني والمعيشي للسوريين كافة، ومواصلة الجهود التي تبذلها لتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في جميع المناطق السورية.
https://sputnikarabic.ae/20230812/سوريا-تدين-أمريكا-بحادثة-مقتل-عناصر-من-الجيش-السوري-شرقي-البلاد-1080012098.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
الخزانة الأمريكية تعفي المعاملات المتعلقة "بالجهود الإنسانية" في سوريا من قائمة العقوبات
18:39 GMT 08.08.2023 (تم التحديث: 19:30 GMT 12.08.2023) تابعنا عبر
نشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية إرشادات لتقديم المساعدات الإنسانية لسوريا لما سماه "ضمان تدفق المساعدات الإنسانية".
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء: "تظل وزارة الخزانة الأمريكية ملتزمة بضمان تدفق المساعدات
الإنسانية إلى الشعب السوري، وتحقيقا لهذه الغاية، يواصل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية السماح بتقديم الدعم الإنساني للشعب السوري من قبل المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة والحكومة الأمريكية، بما في ذلك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".
تهدف هذه التصاريح إلى ضمان أن العقوبات لا تقف في طريق توفير المساعدة الإنسانية المشروعة للشعب السوري.
وأضافت الوثيقة
المنشورة مع البيان: "تتناول هذه الإرشادات أسئلة محددة تلقاها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بخصوص هذه المسألة، مع الجهود الإنسانية في سوريا ويشرح كيفية تقديم المساعدة الإنسانية المشروعة للشعب السوري امتثالاً للعقوبات الأمريكية".
يؤكد هذا التوجيه مجددًا أنه بخلاف المساعدات الإنسانية، يُسمح ببعض الأنشطة الاقتصادية في مناطق معينة لا تخضع لسيطرة النظام (الدولة السورية).
لا تفرض لوائح العقوبات السورية قيودًا على مبالغ الأموال التي يتم جمعها للجهود الإنسانية في سوريا.
وردت الخزانة على سؤال حول ما إذا كانت المعاملات المرتبطة بالجهود الإنسانية في سوريا محظورة إذا تضمنت هذه الجهود الإشراك أو التعامل مع الحكومة السورية.
لا، هناك معاملات معينة تحدث في العادة وضرورية للجهود الإنسانية في سوريا التي تشارك فيها الحكومة السورية.
وقي وقت سابق من اليوم، مددت سوريا، لمدة 3 أشهر، تصريحا منحته للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، باستخدام معبري باب السلامة والراعي في ريف حلب شمالي البلاد، لإيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها.
وأوضح مندوب سوريا
الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من حرص سوريا على تعزيز الاستقرار وتحسين الوضع الإنساني والمعيشي للسوريين كافة، ومواصلة الجهود التي تبذلها لتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في جميع المناطق السورية.