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سوريا تمدد الإذن للأمم المتحدة باستخدام معبري باب السلامة والراعي لإيصال مساعدات إنسانية
سوريا تمدد الإذن للأمم المتحدة باستخدام معبري باب السلامة والراعي لإيصال مساعدات إنسانية
مددت سوريا الإذن الممنوح للأمم المتحدة لاستخدام معبري باب السلامة والراعي على الحدود السورية التركية لمدة 3 أشهر، لإيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها داخل... 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T17:04+0000
2023-08-08T17:04+0000
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وقالت السكرتيرة الصحفية لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إري كانيكو، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "دمشق مددت حتى 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الإذن للأمم المتحدة باستخدام معبري باب السلامة والراعي على الحدود السورية التركية، لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا".وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا": منحت سورية الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، إذناً باستخدام معبري باب السلامة والراعي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في الـ13 من تشرين الثاني المقبل".وأوضح مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من حرص سوريا على تعزيز الاستقرار وتحسين الوضع الإنساني والمعيشي للسوريين كافة، ومواصلة الجهود التي تبذلها لتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في جميع المناطق السورية.وكانت سوريا منحت في الـ 13 من تموز/يوليو الماضي، الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إذناً باستخدام معبر باب الهوى لإيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها من المدنيين في شمال غربي سوريا لمدة ستة أشهر.
https://sputnikarabic.ae/20230808/مسؤول-سوري-القوات-الأمريكية-زودت-الإرهابيين-في-التنف-بمواد-كيميائية-لتوجيه-الاتهام-ضد-سوريا-1079888417.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الامم المتحدة
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الامم المتحدة

سوريا تمدد الإذن للأمم المتحدة باستخدام معبري باب السلامة والراعي لإيصال مساعدات إنسانية

17:04 GMT 08.08.2023
© AP Photo / Diaa Hadidالعلم السوري
العلم السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
© AP Photo / Diaa Hadid
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مددت سوريا الإذن الممنوح للأمم المتحدة لاستخدام معبري باب السلامة والراعي على الحدود السورية التركية لمدة 3 أشهر، لإيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها داخل سوريا.
وقالت السكرتيرة الصحفية لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إري كانيكو، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "دمشق مددت حتى 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الإذن للأمم المتحدة باستخدام معبري باب السلامة والراعي على الحدود السورية التركية، لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا".
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا": منحت سورية الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، إذناً باستخدام معبري باب السلامة والراعي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في الـ13 من تشرين الثاني المقبل".
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وأوضح مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من حرص سوريا على تعزيز الاستقرار وتحسين الوضع الإنساني والمعيشي للسوريين كافة، ومواصلة الجهود التي تبذلها لتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في جميع المناطق السورية.
وكانت سوريا منحت في الـ 13 من تموز/يوليو الماضي، الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إذناً باستخدام معبر باب الهوى لإيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها من المدنيين في شمال غربي سوريا لمدة ستة أشهر.
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