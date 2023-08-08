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الرئيس الروسي يجري محادثة هاتفية مع رئيس جنوب أفريقيا
الرئيس الروسي يجري محادثة هاتفية مع رئيس جنوب أفريقيا
أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، محادثة هاتفية مع رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا. 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T16:13+0000
2023-08-08T16:13+0000
روسيا
جنوب أفريقيا
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وقال المكتب الصحفي للكرملين: "أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا. قدم رئيس جنوب أفريقيا تقييماً إيجابياً لنتائج القمة الروسية الأفريقية الأخيرة في سانت بطرسبورغ، والتي ستسهم بلا شك في زيادة تعزيز التعاون بين روسيا والدول الأفريقية".وأضاف البيان أنه تمت، في اللقاء اللاحق يوم 29 يوليو (تموز) بين بوتين ورامافوزا، مناقشة عدد من قضايا التعاون بين روسيا وجنوب أفريقيا مع التركيز على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية.وأشار المكتب الصحفي إلى أن الرئيسين ملتزمان بشكل متبادل بالتفاعل البناء بشأن جدول الأعمال الدولي الحالي، بما في ذلك الاستعدادات لقمة "بريكس" المقبلة في 23-24 أغسطس/آب، في جوهانسبرغ.
https://sputnikarabic.ae/20230808/بوتين-يجيز-استخدام-حسابات-خاصة-بالروبل-والعملات-الأجنبية-لتصدير-المنتجات-الزراعية--1079887047.html
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روسيا, جنوب أفريقيا
روسيا, جنوب أفريقيا

الرئيس الروسي يجري محادثة هاتفية مع رئيس جنوب أفريقيا

16:13 GMT 08.08.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين و رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان على هامش منتدى سانت بطرسبورع الاقتصادي الدولي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان على هامش منتدى سانت بطرسبورع الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
© Sputnik
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أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، محادثة هاتفية مع رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا.
وقال المكتب الصحفي للكرملين: "أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا. قدم رئيس جنوب أفريقيا تقييماً إيجابياً لنتائج القمة الروسية الأفريقية الأخيرة في سانت بطرسبورغ، والتي ستسهم بلا شك في زيادة تعزيز التعاون بين روسيا والدول الأفريقية".
وأضاف البيان أنه تمت، في اللقاء اللاحق يوم 29 يوليو (تموز) بين بوتين ورامافوزا، مناقشة عدد من قضايا التعاون بين روسيا وجنوب أفريقيا مع التركيز على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية.
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15:54 GMT
وأشار المكتب الصحفي إلى أن الرئيسين ملتزمان بشكل متبادل بالتفاعل البناء بشأن جدول الأعمال الدولي الحالي، بما في ذلك الاستعدادات لقمة "بريكس" المقبلة في 23-24 أغسطس/آب، في جوهانسبرغ.
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