https://sputnikarabic.ae/20230808/الرئيس-الفلسطيني-يصل-الأردن-في-زيارة-غير-معلنة-ويلتقي-الملك-عبد-الله-الثاني-1079871900.html
الرئيس الفلسطيني يصل الأردن في زيارة "غير معلنة" ويلتقي الملك عبد الله الثاني
الرئيس الفلسطيني يصل الأردن في زيارة "غير معلنة" ويلتقي الملك عبد الله الثاني
وصل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الأردنية عمّان، التقى خلالها العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني. 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T10:51+0000
2023-08-08T10:51+0000
2023-08-08T10:51+0000
أخبار الأردن
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
محمود عباس
ملك الأردن عبدالله الثاني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/1c/1060566560_0:0:1749:983_1920x0_80_0_0_8edb02e1c1cc8a0e8471838d089e2c93.jpg
وقالت وكالة "عمون" الأردنية، أن عباس وصل إلى الأردن في زيارة "غير معلنة".وعقد الرئيس الفلسطيني والعاهل الأردني، اجتماعا ثنائيا، حضره ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، بحثا خلاله العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة، وآخر التطورات السياسية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".ورافق الرئيس الفلسطيني في زيارته للأردن، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى الأردن، عطا الله خيري.بينما يمثل الجانب الأردني خلال زيارة الرئيس الفلسطيني لعمّان، رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، ووزير الخارجية، أيمن الصفدي، ومدير المخابرات العامة، اللواء أحمد حسني.
https://sputnikarabic.ae/20230202/ملك-الأردن-يتذكر-في-أمريكا-مواقف-لأسرته-الهاشمية-تؤكد-ارتباطها-بالقدس-شخصيا-1073053475.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/1c/1060566560_66:0:1675:1207_1920x0_80_0_0_31b88916bed1eedce340e72eb15cb456.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, محمود عباس, ملك الأردن عبدالله الثاني
أخبار الأردن, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, محمود عباس, ملك الأردن عبدالله الثاني
الرئيس الفلسطيني يصل الأردن في زيارة "غير معلنة" ويلتقي الملك عبد الله الثاني
تابعنا عبر
وصل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الأردنية عمّان، التقى خلالها العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.
وقالت وكالة "عمون" الأردنية، أن عباس وصل إلى الأردن في زيارة "غير معلنة".
وعقد الرئيس الفلسطيني والعاهل الأردني، اجتماعا ثنائيا، حضره ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، بحثا خلاله العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة، وآخر التطورات السياسية، وفقا لوكالة
الأنباء الفلسطينية "وفا".
ورافق الرئيس الفلسطيني
في زيارته للأردن، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى الأردن، عطا الله خيري.
بينما يمثل الجانب الأردني خلال زيارة الرئيس الفلسطيني لعمّان، رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، ووزير الخارجية، أيمن الصفدي، ومدير المخابرات العامة، اللواء أحمد حسني.