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الرئيس الفلسطيني يصل الأردن في زيارة "غير معلنة" ويلتقي الملك عبد الله الثاني
الرئيس الفلسطيني يصل الأردن في زيارة "غير معلنة" ويلتقي الملك عبد الله الثاني
وصل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الأردنية عمّان، التقى خلالها العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني. 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T10:51+0000
2023-08-08T10:51+0000
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محمود عباس
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وقالت وكالة "عمون" الأردنية، أن عباس وصل إلى الأردن في زيارة "غير معلنة".وعقد الرئيس الفلسطيني والعاهل الأردني، اجتماعا ثنائيا، حضره ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، بحثا خلاله العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة، وآخر التطورات السياسية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".ورافق الرئيس الفلسطيني في زيارته للأردن، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى الأردن، عطا الله خيري.بينما يمثل الجانب الأردني خلال زيارة الرئيس الفلسطيني لعمّان، رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، ووزير الخارجية، أيمن الصفدي، ومدير المخابرات العامة، اللواء أحمد حسني.
https://sputnikarabic.ae/20230202/ملك-الأردن-يتذكر-في-أمريكا-مواقف-لأسرته-الهاشمية-تؤكد-ارتباطها-بالقدس-شخصيا-1073053475.html
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أخبار الأردن, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, محمود عباس, ملك الأردن عبدالله الثاني
أخبار الأردن, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, محمود عباس, ملك الأردن عبدالله الثاني

الرئيس الفلسطيني يصل الأردن في زيارة "غير معلنة" ويلتقي الملك عبد الله الثاني

10:51 GMT 08.08.2023
© AFP 2023 / ABBAS MOMANIالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يرحب بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، برفقة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، قبل اجتماع في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، 28 مارس/ آذار 2022
الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يرحب بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، برفقة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، قبل اجتماع في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، 28 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يرحب بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، برفقة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، قبل اجتماع في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، 28 مارس/ آذار 2022
© AFP 2023 / ABBAS MOMANI
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وصل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الأردنية عمّان، التقى خلالها العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.
وقالت وكالة "عمون" الأردنية، أن عباس وصل إلى الأردن في زيارة "غير معلنة".
وعقد الرئيس الفلسطيني والعاهل الأردني، اجتماعا ثنائيا، حضره ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، بحثا خلاله العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة، وآخر التطورات السياسية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
ورافق الرئيس الفلسطيني في زيارته للأردن، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى الأردن، عطا الله خيري.
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بينما يمثل الجانب الأردني خلال زيارة الرئيس الفلسطيني لعمّان، رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، ووزير الخارجية، أيمن الصفدي، ومدير المخابرات العامة، اللواء أحمد حسني.
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