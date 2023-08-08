عربي
https://sputnikarabic.ae/20230808/الصاروخ-الحامل-لمركبة-لونا-يصل-إلى-قاعدة-فوستوشني-الفضائية-قبل-إطلاقه-إلى-القمر-فيديو--1079888570.html
الصاروخ الحامل لمركبة "لونا" يصل إلى قاعدة فوستوشني الفضائية قبل إطلاقه إلى القمر... فيديو
الصاروخ الحامل لمركبة "لونا" يصل إلى قاعدة فوستوشني الفضائية قبل إطلاقه إلى القمر... فيديو
عرضت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" لقطات للصاروخ "سويوز" الحامل لمركبة "لونا" بعد تجميعه في منصة إطلاق فوستوتشني في الشرق الأقصى. 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T16:42+0000
2023-08-08T16:46+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/14/1048162765_0:67:1281:787_1920x0_80_0_0_dd4e99e524540397380c34fffbfc555c.jpg
وبيّنت "روسكوسموس" أنه من المقرر أن يحمل الصاروخ "سويوز" مركبة الهبوط "لونا-25" إلى القمر يوم 11 أغسطس / آب الجاري، والتي ستهبط قرب القطب الجنوبي للقمر في منطقة وعرة.وأشارت "روسكوسموس" سابقا إلى أنه سيتعين على المحطة الفضائية أخذ عينات من التربة وتحليلها، وإجراء البحوث العلمية، بما في ذلك دراسة الطبقة العليا من التراب السطحي بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، وكذلك الغلاف الخارجي للقمر.يذكر أن آخر مهمة فضائية نحو القمر كانت في زمن الاتحاد السوفيتي عام 1976.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/14/1048162765_70:0:1209:854_1920x0_80_0_0_7846cf8d176cd4cd8c63e51e174c2494.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الصاروخ الحامل لمركبة "لونا" يصل إلى قاعدة فوستوشني الفضائية قبل إطلاقه إلى القمر... فيديو

16:42 GMT 08.08.2023 (تم التحديث: 16:46 GMT 08.08.2023)
© Sputnik . Russian Federal Space Agency – Roscosmos / الانتقال إلى بنك الصوراطلاق صاروخ حامل "سويوز-2.1أ"، مركبة فضائية "بروغريس ام- اس-16"، قاعدة بايكونور الفضائية، 15 فبراير 2021
اطلاق صاروخ حامل سويوز-2.1أ، مركبة فضائية بروغريس ام- اس-16، قاعدة بايكونور الفضائية، 15 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
© Sputnik . Russian Federal Space Agency – Roscosmos
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
عرضت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" لقطات للصاروخ "سويوز" الحامل لمركبة "لونا" بعد تجميعه في منصة إطلاق فوستوتشني في الشرق الأقصى.
وبيّنت "روسكوسموس" أنه من المقرر أن يحمل الصاروخ "سويوز" مركبة الهبوط "لونا-25" إلى القمر يوم 11 أغسطس / آب الجاري، والتي ستهبط قرب القطب الجنوبي للقمر في منطقة وعرة.
وأشارت "روسكوسموس" سابقا إلى أنه سيتعين على المحطة الفضائية أخذ عينات من التربة وتحليلها، وإجراء البحوث العلمية، بما في ذلك دراسة الطبقة العليا من التراب السطحي بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، وكذلك الغلاف الخارجي للقمر.
يذكر أن آخر مهمة فضائية نحو القمر كانت في زمن الاتحاد السوفيتي عام 1976.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала