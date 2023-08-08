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https://sputnikarabic.ae/20230808/انهيار-400-منزل-بمدينة-الجبلين-جنوبي-السودان-جراء-هطول-أمطار-غزيرة-خلال-الأيام-الماضية-1079895836.html
انهيار 400 منزل بمدينة الجبلين جنوبي السودان جراء هطول أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية
انهيار 400 منزل بمدينة الجبلين جنوبي السودان جراء هطول أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية
ذكر مصدر حكومي في مدينة "الجبلين" بجنوب السودان أن حوالي 400 منزل قد انهارت جراء هطول أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية، دون وقوع إصابات كبيرة. 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T22:47+0000
2023-08-08T22:47+0000
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الخرطوم - سبوتنيك. صرح المصدر، أمس الثلاثاء لوكالة "سبوتنيك" بأن "نتيجة للأمطار الغزيرة التي هطلت في مدينة الجبلين والمناطق المجاورة لها خلال الأيام الماضية، انهار ما يقارب 400 منزل جزئيًا أو كليًا، مما اضطر السلطات المحلية لنقل المتأثرين إلى مناطق أخرى لتأمين سكن لهم".وأوضح المصدر أن "لجنة الطوارئ في مدينة الجبلين قامت بزيارة تفقدية للأحياء التي تضررت من الفيضانات نتيجة للأمطار، وأجرت تقييمًا للوضع على المصارف الرئيسية"، مشيرًا إلى أنه "تم نقل بعض العائلات التي دمرت منازلها بالكامل إلى مواقع آمنة".تقع مدينة الجبلين في جنوب جمهورية السودان، في الجزء الجنوبي من ولاية النيل الأبيض، المجاورة لجمهورية جنوب السودان.
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أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, العالم العربي

انهيار 400 منزل بمدينة الجبلين جنوبي السودان جراء هطول أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية

22:47 GMT 08.08.2023
© Photo / Insan Org‏.‏استعدادات السودان لفيضان النيل
استعدادات السودان لفيضان النيل - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
© Photo / Insan Org‏.‏
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ذكر مصدر حكومي في مدينة "الجبلين" بجنوب السودان أن حوالي 400 منزل قد انهارت جراء هطول أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية، دون وقوع إصابات كبيرة.
الخرطوم - سبوتنيك. صرح المصدر، أمس الثلاثاء لوكالة "سبوتنيك" بأن "نتيجة للأمطار الغزيرة التي هطلت في مدينة الجبلين والمناطق المجاورة لها خلال الأيام الماضية، انهار ما يقارب 400 منزل جزئيًا أو كليًا، مما اضطر السلطات المحلية لنقل المتأثرين إلى مناطق أخرى لتأمين سكن لهم".
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وأوضح المصدر أن "لجنة الطوارئ في مدينة الجبلين قامت بزيارة تفقدية للأحياء التي تضررت من الفيضانات نتيجة للأمطار، وأجرت تقييمًا للوضع على المصارف الرئيسية"، مشيرًا إلى أنه "تم نقل بعض العائلات التي دمرت منازلها بالكامل إلى مواقع آمنة".
تقع مدينة الجبلين في جنوب جمهورية السودان، في الجزء الجنوبي من ولاية النيل الأبيض، المجاورة لجمهورية جنوب السودان.
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