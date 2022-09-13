https://sputnikarabic.ae/20220913/تأجيل-بدء-العام-الدراسي-في-السودان-بسبب-السيول-والأمطار-1067693798.html
تأجيل بدء العام الدراسي في السودان بسبب السيول والأمطار
تأجيل بدء العام الدراسي في السودان بسبب السيول والأمطار
أعلنت الحكومة السودانية، تأجيل بدء العام الدراسي الجديد إلى شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم، بسبب الأمطار والسيول التي تضرب مناطق واسعة من البلد العربي. 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T19:10+0000
2022-09-13T19:10+0000
2022-09-13T19:10+0000
أخبار السودان اليوم
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جاء هذا في تصريحات اليوم الثلاثاء، لوزير التربية والتعليم محمود سر الختم الحوري، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سونا".وقال الوزير إن قرار تأجيل العام الدراسي 2022-2023 إلى 2 أكتوبر/ تشرين الأول القادم يهدف لمنح الفرصة لمعالجة المدارس المتأثرة بالسيول.وأوضح وزير التربية والتعليم أن إجمالي أعداد المدارس المتضررة بالسيول بلغ نحو 623 مدرسة.يذكر أنه كان من المقرر بدء العام الدراسي الحالي في السودان في 18 سبتمبر/ أيلول الحالي.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات السودانية أن عدد ضحايا السيول ارتفع إلى 129 وفاة و120 إصابة، منذ بداية موسم الأمطار في يونيو/ حزيران الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20220908/الدفاع-المدني-بالسودان-ارتفاع-عدد-ضحايا-السيول-والفيضانات-إلى-117-شخصا-و116-مصابا-1067480433.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم
تأجيل بدء العام الدراسي في السودان بسبب السيول والأمطار
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أعلنت الحكومة السودانية، تأجيل بدء العام الدراسي الجديد إلى شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم، بسبب الأمطار والسيول التي تضرب مناطق واسعة من البلد العربي.
جاء هذا في تصريحات اليوم الثلاثاء، لوزير التربية والتعليم محمود سر الختم الحوري، بحسب وكالة الأنباء الرسمية
"سونا".
وقال الوزير إن قرار تأجيل العام الدراسي 2022-2023 إلى 2 أكتوبر/ تشرين الأول القادم يهدف لمنح الفرصة لمعالجة المدارس المتأثرة بالسيول.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن إجمالي أعداد المدارس المتضررة بالسيول
بلغ نحو 623 مدرسة.
يذكر أنه كان من المقرر بدء العام الدراسي الحالي في السودان في 18 سبتمبر/ أيلول الحالي.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات السودانية أن عدد ضحايا السيول ارتفع إلى 129 وفاة و120 إصابة، منذ بداية موسم الأمطار في يونيو/ حزيران الماضي.