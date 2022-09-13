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تأجيل بدء العام الدراسي في السودان بسبب السيول والأمطار
تأجيل بدء العام الدراسي في السودان بسبب السيول والأمطار
أعلنت الحكومة السودانية، تأجيل بدء العام الدراسي الجديد إلى شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم، بسبب الأمطار والسيول التي تضرب مناطق واسعة من البلد العربي. 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T19:10+0000
2022-09-13T19:10+0000
أخبار السودان اليوم
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جاء هذا في تصريحات اليوم الثلاثاء، لوزير التربية والتعليم محمود سر الختم الحوري، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سونا".وقال الوزير إن قرار تأجيل العام الدراسي 2022-2023 إلى 2 أكتوبر/ تشرين الأول القادم يهدف لمنح الفرصة لمعالجة المدارس المتأثرة بالسيول.وأوضح وزير التربية والتعليم أن إجمالي أعداد المدارس المتضررة بالسيول بلغ نحو 623 مدرسة.يذكر أنه كان من المقرر بدء العام الدراسي الحالي في السودان في 18 سبتمبر/ أيلول الحالي.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات السودانية أن عدد ضحايا السيول ارتفع إلى 129 وفاة و120 إصابة، منذ بداية موسم الأمطار في يونيو/ حزيران الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20220908/الدفاع-المدني-بالسودان-ارتفاع-عدد-ضحايا-السيول-والفيضانات-إلى-117-شخصا-و116-مصابا-1067480433.html
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أخبار السودان اليوم
أخبار السودان اليوم

تأجيل بدء العام الدراسي في السودان بسبب السيول والأمطار

19:10 GMT 13.09.2022
© AP Photo / Marwan Aliتداعيات فيضان مياه النيل الأزرق في منطقة أم درمان في السودان، 26 أغسطس 2020
تداعيات فيضان مياه النيل الأزرق في منطقة أم درمان في السودان، 26 أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
© AP Photo / Marwan Ali
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أعلنت الحكومة السودانية، تأجيل بدء العام الدراسي الجديد إلى شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم، بسبب الأمطار والسيول التي تضرب مناطق واسعة من البلد العربي.
جاء هذا في تصريحات اليوم الثلاثاء، لوزير التربية والتعليم محمود سر الختم الحوري، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سونا".
السيول والامطار التي اجتاحت ولاية الجزيرة - فيضانات السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
الدفاع المدني بالسودان: ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات إلى 117 شخصا و116 مصابا
8 سبتمبر, 12:56 GMT
وقال الوزير إن قرار تأجيل العام الدراسي 2022-2023 إلى 2 أكتوبر/ تشرين الأول القادم يهدف لمنح الفرصة لمعالجة المدارس المتأثرة بالسيول.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن إجمالي أعداد المدارس المتضررة بالسيول بلغ نحو 623 مدرسة.
يذكر أنه كان من المقرر بدء العام الدراسي الحالي في السودان في 18 سبتمبر/ أيلول الحالي.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات السودانية أن عدد ضحايا السيول ارتفع إلى 129 وفاة و120 إصابة، منذ بداية موسم الأمطار في يونيو/ حزيران الماضي.
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