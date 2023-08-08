عربي
Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230808/صحيفة-عسكرية-أمريكية-تكشف-عن-مروحية-روسية-دمرت-كل-شيء-1079874692.html
صحيفة عسكرية أمريكية تكشف عن مروحية روسية "تدمر كل شيء"
صحيفة عسكرية أمريكية تكشف عن مروحية روسية "تدمر كل شيء"
كشفت صحيفة أمريكية مختصة بالشؤون العسكرية عن مروحية روسية استطاعت تدمير الكثير من المعدات الغربية خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة، وكان لها دور كبير في... 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T12:17+0000
2023-08-08T12:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1e/1062886650_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6dbbaec00fdcb67585822480128395b3.jpg
وجاء في المقال: "نجحت مروحيات "مي-28" و "كا-52" (الروسية) في تدمير معدات القوات الأوكرنية، بما في ذلك عربات المشاة القتالية الغربية "إم 2 برادلي" ودبابات "ليوبارد".ولفتت صحيفة "ميلتري ووتش" الأمريكية إلى أن هذه المروحيات لا مثيل لها في العالم، إذ تم إنشاء كلاهما بعد نهاية الحرب الباردة.يذكر أن المروحية القتالية "كا -52" (التمساح) قادرة على ضرب المركبات المدرعة والقوى العاملة والأهداف الجوية المعادية في أي وقت وفي أي ظروف جوية.وفي وقت سابق، أعلن سيرغي تشيميزوف، المدير العام للمؤسسة الحكومية، أن المعدات العسكرية التي تستخدمها روسيا في إطار العملية العسكرية الخاصة تنتجها شركات "روستيخ" بنسبة 90%.وعدد المدير العام للمؤسسة تلك المنتجات، ومنها المدافع والصواريخ والمدفعية والعربات المصفحة وطائرات النقل والطائرات المقاتلة وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة والأسلحة الصغيرة وجميع أنواع الذخائر بي بي إم -3 ودبابات بي تي آر-إم دي إم ودبابات تي 90 إم "بروريف" وأنظمة "إسكندر"، و"كينجال"، الأسرع من الصوت، ومروحيات كا- 52، ومروحيات مي- 28 ، وطائرات سو -57 وسو -35، وطائرات لانتسيت المسيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230808/القوات-الروسية-تنفذ-هجوما-واسعا-على-محور-كوبيانسك-في-مقاطعة-خاركوف--1079872256.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1e/1062886650_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_10dc5b90bc7b52599a19db2370890f21.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا
روسيا, سلاح روسيا

صحيفة عسكرية أمريكية تكشف عن مروحية روسية "تدمر كل شيء"

12:17 GMT 08.08.2023 (تم التحديث: 12:25 GMT 08.08.2023)
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation  / الانتقال إلى بنك الصورالقوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
كشفت صحيفة أمريكية مختصة بالشؤون العسكرية عن مروحية روسية استطاعت تدمير الكثير من المعدات الغربية خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة، وكان لها دور كبير في إفشال الهجوم الأوكراني المضاد المزعوم.
وجاء في المقال: "نجحت مروحيات "مي-28" و "كا-52" (الروسية) في تدمير معدات القوات الأوكرنية، بما في ذلك عربات المشاة القتالية الغربية "إم 2 برادلي" ودبابات "ليوبارد".
ولفتت صحيفة "ميلتري ووتش" الأمريكية إلى أن هذه المروحيات لا مثيل لها في العالم، إذ تم إنشاء كلاهما بعد نهاية الحرب الباردة.
يذكر أن المروحية القتالية "كا -52" (التمساح) قادرة على ضرب المركبات المدرعة والقوى العاملة والأهداف الجوية المعادية في أي وقت وفي أي ظروف جوية.
راجمات صواريخ تابعة لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تنفذ هجوما واسعا على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف
10:59 GMT
وفي وقت سابق، أعلن سيرغي تشيميزوف، المدير العام للمؤسسة الحكومية، أن المعدات العسكرية التي تستخدمها روسيا في إطار العملية العسكرية الخاصة تنتجها شركات "روستيخ" بنسبة 90%.
وعدد المدير العام للمؤسسة تلك المنتجات، ومنها المدافع والصواريخ والمدفعية والعربات المصفحة وطائرات النقل والطائرات المقاتلة وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة والأسلحة الصغيرة وجميع أنواع الذخائر بي بي إم -3 ودبابات بي تي آر-إم دي إم ودبابات تي 90 إم "بروريف" وأنظمة "إسكندر"، و"كينجال"، الأسرع من الصوت، ومروحيات كا- 52، ومروحيات مي- 28 ، وطائرات سو -57 وسو -35، وطائرات لانتسيت المسيرة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала