https://sputnikarabic.ae/20230808/صحيفة-عسكرية-أمريكية-تكشف-عن-مروحية-روسية-دمرت-كل-شيء-1079874692.html
صحيفة عسكرية أمريكية تكشف عن مروحية روسية "تدمر كل شيء"
صحيفة عسكرية أمريكية تكشف عن مروحية روسية "تدمر كل شيء"
كشفت صحيفة أمريكية مختصة بالشؤون العسكرية عن مروحية روسية استطاعت تدمير الكثير من المعدات الغربية خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة، وكان لها دور كبير في... 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T12:17+0000
2023-08-08T12:17+0000
2023-08-08T12:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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وجاء في المقال: "نجحت مروحيات "مي-28" و "كا-52" (الروسية) في تدمير معدات القوات الأوكرنية، بما في ذلك عربات المشاة القتالية الغربية "إم 2 برادلي" ودبابات "ليوبارد".ولفتت صحيفة "ميلتري ووتش" الأمريكية إلى أن هذه المروحيات لا مثيل لها في العالم، إذ تم إنشاء كلاهما بعد نهاية الحرب الباردة.يذكر أن المروحية القتالية "كا -52" (التمساح) قادرة على ضرب المركبات المدرعة والقوى العاملة والأهداف الجوية المعادية في أي وقت وفي أي ظروف جوية.وفي وقت سابق، أعلن سيرغي تشيميزوف، المدير العام للمؤسسة الحكومية، أن المعدات العسكرية التي تستخدمها روسيا في إطار العملية العسكرية الخاصة تنتجها شركات "روستيخ" بنسبة 90%.وعدد المدير العام للمؤسسة تلك المنتجات، ومنها المدافع والصواريخ والمدفعية والعربات المصفحة وطائرات النقل والطائرات المقاتلة وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة والأسلحة الصغيرة وجميع أنواع الذخائر بي بي إم -3 ودبابات بي تي آر-إم دي إم ودبابات تي 90 إم "بروريف" وأنظمة "إسكندر"، و"كينجال"، الأسرع من الصوت، ومروحيات كا- 52، ومروحيات مي- 28 ، وطائرات سو -57 وسو -35، وطائرات لانتسيت المسيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230808/القوات-الروسية-تنفذ-هجوما-واسعا-على-محور-كوبيانسك-في-مقاطعة-خاركوف--1079872256.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا
صحيفة عسكرية أمريكية تكشف عن مروحية روسية "تدمر كل شيء"
12:17 GMT 08.08.2023 (تم التحديث: 12:25 GMT 08.08.2023) تابعنا عبر
كشفت صحيفة أمريكية مختصة بالشؤون العسكرية عن مروحية روسية استطاعت تدمير الكثير من المعدات الغربية خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة، وكان لها دور كبير في إفشال الهجوم الأوكراني المضاد المزعوم.
وجاء في المقال: "نجحت مروحيات "مي-28" و "كا-52" (الروسية) في تدمير معدات القوات الأوكرنية، بما في ذلك عربات المشاة القتالية الغربية "إم 2 برادلي" ودبابات "ليوبارد".
ولفتت صحيفة
"ميلتري ووتش" الأمريكية إلى أن هذه المروحيات لا مثيل لها في العالم، إذ تم إنشاء كلاهما بعد نهاية الحرب الباردة.
يذكر أن المروحية القتالية "كا -52" (التمساح) قادرة على ضرب المركبات المدرعة والقوى العاملة والأهداف الجوية المعادية في أي وقت وفي أي ظروف جوية.
وفي وقت سابق، أعلن سيرغي تشيميزوف، المدير العام للمؤسسة الحكومية، أن المعدات العسكرية التي تستخدمها روسيا في إطار العملية العسكرية الخاصة تنتجها شركات "روستيخ" بنسبة 90%.
وعدد المدير العام للمؤسسة تلك المنتجات، ومنها المدافع والصواريخ والمدفعية والعربات المصفحة وطائرات النقل والطائرات المقاتلة وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة والأسلحة الصغيرة وجميع أنواع الذخائر بي بي إم -3 ودبابات بي تي آر-إم دي إم ودبابات تي 90 إم "بروريف" وأنظمة "إسكندر"، و"كينجال"، الأسرع من الصوت، ومروحيات كا- 52، ومروحيات مي- 28 ، وطائرات سو -57 وسو -35، وطائرات لانتسيت المسيرة.