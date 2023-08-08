https://sputnikarabic.ae/20230808/كيف-تصنع-الملابس-الراقية-من-البلاستيك-التونسي-المعاد-تدويره-1079844771.html

كيف تصنع الملابس الراقية من البلاستيك التونسي المعاد تدويره

كيف تصنع الملابس الراقية من البلاستيك التونسي المعاد تدويره

كيف تصنع الملابس الراقية من البلاستيك التونسي المعاد تدويره

2023-08-08T12:34+0000

2023-08-08T12:34+0000

2023-08-08T12:34+0000

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يشارك حوالي 15 "باربيشا"، أو جامعي قمامة غير رسميين، في برنامج قرقنة الخالي من البلاستيك، المدعوم من الاتحاد الأوروبي، ويقومون بجمع النفايات البلاستيكية التي يتم نقلها بعد ذلك إلى شركة تجميع لإعادة تدويرها واستخدامها.يتم تحويل الحبيبات البلاستيكية التي يتم استردادها بعد طحن النفايات، إلى ألياف من النايلون لشركة "يارن سيكوال" (Seaqual Yarn) في البرتغال، في واحد من أربعة مصانع فقط في العالم مجهزة بهذه التقنية.وبذلك تصبح النفايات جزءًا من ألياف بلاستيكية اصطناعية التي ستستخدم في صناعة قماش الدنيم الأزرق، لصناعة أزياء للعلامة التجارية التونسية "أوتا" (Outa) الصديقة للبيئة.ويهدف هذا المشروع إلى استعادة 7000 طن متري من النفايات البلاستيكية كل عام، والتي تنتهي في نهاية المطاف بتناثر الشواطئ في جزر قرقنة على بعد 20 كيلومترًا من مدينة صفاقس الساحلية.وقال جان بول بيليسير، من المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، لوكالة "فرانس برس" الفرنسية: وأوضح بيليسير أنه تم تأسيس شراكة مع "سيكوال إنيشييتيف" (Seaqual Initiative)، وهو تحالف دولي يشتري البلاستيك البحري “بسعر مجز ومستقر على مدار العام“.كما أفاد موقع المبادرة "Seaqual Initiative" على الإنترنت أن المبادرة “تعمل مع عمليات تنظيف المحيطات في جميع أنحاء العالم لإضفاء قيمة على النفايات التي تستردها“.وتشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" جانبًا من تدوير البلاستيك لإعادة استخدامه في تصنيع "الأزياء الخضراء" من قبل دار الأزياء "أوتا".

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

كيف تصنع الملابس الراقية من البلاستيك التونسي المعاد تدويره