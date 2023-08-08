https://sputnikarabic.ae/20230808/وزير-فلسطيني-لـ-سبوتنيك-ضغوط-أمريكية-لتطبيع-علاقات-إسرائيل-مع-السعودية-ونتنياهو-المستفيد-الأكبر-1079891429.html

وزير فلسطيني لـ "سبوتنيك": ضغوط أمريكية لتطبيع علاقات إسرائيل مع السعودية ونتنياهو المستفيد الأكبر

وزير فلسطيني لـ "سبوتنيك": ضغوط أمريكية لتطبيع علاقات إسرائيل مع السعودية ونتنياهو المستفيد الأكبر

قال أحمد مجدلاني، وزير الشؤون الاجتماعية الفلسطيني، إن المحاولات المستمرة التي يقودها بنيامين نتنياهو لتطبيع العلاقات الإسرائيلية مع السعودية تأتي في ظل... 08.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-08T18:26+0000

2023-08-08T18:26+0000

2023-08-08T18:26+0000

الأخبار

حصري

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

بنيامين نتنياهو

السعودية

أخبار السعودية اليوم

أخبار فلسطين اليوم

العالم العربي

جو بايدن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/16/1073860816_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_37e0c7bf3108cbd4a52b71f2aa05ed5d.jpg

وأكد مجدلاني عضو اللجنة التنظيمية لمنظمة التحرير، أن هذا الأمر يأتي لكون المملكة الدولة الأقوى اقتصاديًا في المنطقة، وتتزعم العالمين العربي والإسلامي.وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن نتنياهو يريد الحصول بأي ثمن على علاقات مع المملكة، وبأي مستوى من المستويات، حيث تساعده هذه الخطوة على كسب معركته الداخلية، وتحسين أوراقه في مواجهة قوى المعارضة المتصاعدة ضده في إسرائيل، خاصة بسبب مشروعه الانقلابي على القضاء.ويعتقد مجدلاني أن الولايات المتحدة الأمريكية وبصرف النظر عن خلافها مع حكومة نتنياهو بشأن الوضع الداخلي في إسرائيل، تمارس ضغوطا كبيرة على السعودية، وهي متمسكة أيضا بالخيار والسياسية التي طرحتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن الاتفاقيات الإبراهيمية التي تعتبرها مدخلا لتعزيز السلام في المنطقة، ودمج إسرائيل في النظام الإقليمي العربي.ويرى الوزير الفلسطيني أن هذه المحاولات الجارية الآن من قبل أمريكا ونتنياهو، تأتي من أجل فتح أي أفق لعلاقة مع المملكة، وكل منهما له مصلحة في استقدامها، خاصة إدارة بايدن مع اقتراب الانتخابات الأمريكية وتعزيز موقفه وموقف إدارته في الأوساط اليهودية المؤثرة على الناخب الأمريكي.وقال نتنياهو، أمس الاثنين، إن حكومة تل أبيب تعمل من أجل الوصول إلى السلام مع السعودية، معتبرًا أن تحقيقه سيكون قفزة نوعية، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية": "في الأشهر الأخيرة، بعثت إسرائيل برسائل إلى السعودية عبر عدة قنوات، وبموجبها أنه من الأفضل إضفاء الطابع المؤسسي على العلاقات بين الدولتين قبل التبادلات المحتملة في البيت الأبيض، خلال عام ونصف".وأضافت: "تخشى إسرائيل أنه إذا لم يفز الرئيس جو بايدن بولاية أخرى، فلن يتمكن خليفته الجمهوري، الذي قد يكون دونالد ترامب، من حشد الدعم الواسع في الكونغرس اللازم للموافقة على دور الولايات المتحدة في الاتفاق والمقابل الذي ستقدمه للسعودية".واستعرضت الصحيفة المطالب التي قالت إن السعوديين قدموها لواشنطن من أجل الموافقة على تطبيع العلاقات مع تل أبيب. وقالت إنها تشمل "أسلحة متطورة وتحالفا دفاعيا ودعما أمريكيا لبرنامج نووي سعودي".وتابعت "هآرتس": "في إسرائيل، تشير التقديرات إلى أنها (المطالب السعودية) ستواجه معارضة كبيرة في الكونغرس، وفرصة الحصول على دعم واسع من الحزبين أعلى مع بايدن في البيت الأبيض".وقال مسؤول أمريكي مشارك في المفاوضات للصحيفة: "هناك فرصة لتجنيد عدد كافٍ من الجمهوريين لدعم الاتفاق خلال ولاية بايدن بسبب دعمهم لإسرائيل".وسبق أن أعلنت السعودية مرارا أن التوصل إلى حل للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني يكون قائما على إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية هو شرط لتطبيع العلاقات مع تل أبيب.

https://sputnikarabic.ae/20230801/مستشار-الأمن-القومي-الإسرائيلي-لن-نقلق-من-احتمال-قيام-السعودية-بتطوير-قدرات-نووية-مدنية-1079648576.html

https://sputnikarabic.ae/20230729/إعلام-بايدن-يلمح-إلى-اتفاق-وشيك-لتطبيع-العلاقات-بين-إسرائيل-والسعودية-1079530838.html

https://sputnikarabic.ae/20230801/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-اتفاق-تطبيع-مع-السعودية-حاليا-أقرب-من-أي-وقت-مضى-1079647954.html

إسرائيل

السعودية

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الأخبار, حصري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية