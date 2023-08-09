https://sputnikarabic.ae/20230809/إشكال-مسلح-في-جبل-لبنان-إثر-انقلاب-شاحنة-لـحزب-الله-ودعوات-سياسية-للتهدئة--1079924905.html

إشكال مسلح في جبل لبنان إثر انقلاب شاحنة لـ"حزب الله" ودعوات سياسية للتهدئة

إشكال مسلح في جبل لبنان إثر انقلاب شاحنة لـ"حزب الله" ودعوات سياسية للتهدئة

شهدت منطقة الكحالة في محافظة جبل لبنان إشكالًا مسلحًا تخلله إطلاق نار إثر انقلاب شاحنة لـ"حزب الله"، فيما عمل الجيش اللبناني على تطويق المنطقة وتفريغ حمولة... 09.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-09T20:52+0000

2023-08-09T20:52+0000

2023-08-09T20:52+0000

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وأوضحت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" في بيان: "أثناء قدوم شاحنة لحزب الله من البقاع إلى بيروت انقلبت في منطقة الكحالة وفي ‏ما كان الإخوة المعنيون بإيصالها يقومون بإجراء الاتصالات لطلب المساعدة ‏ورفعها من الطريق لمتابعة سيرها إلى مقصدها، تجمع عدد من المسلحين من ‏الميليشيات الموجودة في المنطقة، وقاموا بالأعتداء على أفراد الشاحنة في محاولة ‏للسيطرة عليها".كذلك أعلن أهالي الكحالة في بيان بأن "مسلحين أطلقوا النار على أهالي الكحالة ما أدى إلى مقتل شاب من المنطقة"، وقد عملوا على قطع الطريق لحين كشف ملابسات الحادثة.وفي السياق نفسه، قال النائب عن كتلة "حزب الله" في البرلمان اللبناني حسين جشي لـ"سبوتنيك": "ليس لدي ما أضيفه بخصوص الحادث عما ذكر في بيان العلاقات الإعلامية للحزب وهو ما لدينا وهو الواقع، لدينا مصداقية وكل العالم تعرفنا".وأشار جشي إلى أن "الإشكالات المحدودة تحدث وتعالج، وبالنهاية هناك أجهزة أمنية تحقق، ولدينا شهيد جراء إطلاق نار".وأكد على حرص "حزب الله" على السلم الأهلي".وقال عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار أبي خليل لـ"سبوتنيك": "ما حصل اليوم حادث مؤسف، خسرنا شاب من المنطقة".وأوضح أنه "اليوم الدولة والقضاء المعني من واجباتهم أن يذهبوا بالموضوع للنهاية وصولًا إلى معرفة الحقيقة كاملة وتسليم المعتدي إلى القضاء المختص".وحول التوتر الذي تشهده منطقة الكحالة بين الأهالي والجيش اللبناني، قال أبي خليل: "أكيد هناك توتر ونحن مع خفض التوتر، والطريق الوحيدة لخفض التوتر هي إذا الدولة أخذت القصة بيدها وأن تجري تحقيقًا شفافًا وتوقف الفاعلين".ودعا ميقاتي الجميع إلى التحلي بالحكمة والهدوء وعدم الإنجرار وراء الإنفعالات وانتظار نتيجة التحقيقات الجارية، مؤكدًا أن الجيش مستمر في جهوده لإعادة ضبط الوضع ومنع تطور الأمور بشكل سلبي.

https://sputnikarabic.ae/20230809/بيان-للعلاقات-الإعلامية-في-حزب-الله-حول-حادثة-الكحالة-1079924323.html

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