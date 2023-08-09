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https://sputnikarabic.ae/20230809/بيان-للعلاقات-الإعلامية-في-حزب-الله-حول-حادثة-الكحالة-1079924323.html
بيان للعلاقات الإعلامية في "حزب الله" حول حادثة الكحالة
بيان للعلاقات الإعلامية في "حزب الله" حول حادثة الكحالة
أصدرت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" اللبناني بيانا عقبت فيه على حادثة الكحالة. 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T20:40+0000
2023-08-09T20:40+0000
لبنان
تقارير سبوتنيك
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وقال البيان إنه "أثناء قدوم شاحنة لحزب الله من البقاع إلى بيروت انقلبت في منطقة الكحالة، في ‏ما كان الأخوة المعنيون بإيصالها يقومون بإجراء الاتصالات لطلب المساعدة ‏ورفعها من الطريق لمتابعة سيرها إلى مقصدها، تجمع عدد من المسلحين من ‏المليشيات الموجودة في المنطقة".وتابع البيان: "قاموا بالاعتداء على أفراد الشاحنة في محاولة ‏للسيطرة عليها، حيث بدأوا برمي الحجارة أولا ثم بإطلاق النار مما أسفر عن ‏إصابة أحد الأخوة المولجين بحماية الشاحنة وتم نقله بحال الخطر إلى المستشفى ‏حيث استشهد لاحقا".وأضاف: "حصل تبادل لإطلاق النار مع المسلحين المعتدين، في ‏هذه الأثناء تدخلت قوة من الجيش اللبناني ومنعت هؤلاء المسلحين من الاقتراب ‏من الشاحنة أو السيطرة عليها. ولا تزال الاتصالات جارية حتى الآن لمعالجة الإشكال القائم".
https://sputnikarabic.ae/20230809/في-رسالة-تحذيرية-جديدة-الجيش-الإسرائيلي-يحاول-استئناف-المفاوضات-لإزالة-خيمة-حزب-الله-1079913147.html
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لبنان, تقارير سبوتنيك, حصري
لبنان, تقارير سبوتنيك, حصري

بيان للعلاقات الإعلامية في "حزب الله" حول حادثة الكحالة

20:40 GMT 09.08.2023
© flickr.com / upyernozعلم حزب الله
علم حزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
© flickr.com / upyernoz
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حصري
أصدرت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" اللبناني بيانا عقبت فيه على حادثة الكحالة.
وقال البيان إنه "أثناء قدوم شاحنة لحزب الله من البقاع إلى بيروت انقلبت في منطقة الكحالة، في ‏ما كان الأخوة المعنيون بإيصالها يقومون بإجراء الاتصالات لطلب المساعدة ‏ورفعها من الطريق لمتابعة سيرها إلى مقصدها، تجمع عدد من المسلحين من ‏المليشيات الموجودة في المنطقة".
وتابع البيان: "قاموا بالاعتداء على أفراد الشاحنة في محاولة ‏للسيطرة عليها، حيث بدأوا برمي الحجارة أولا ثم بإطلاق النار مما أسفر عن ‏إصابة أحد الأخوة المولجين بحماية الشاحنة وتم نقله بحال الخطر إلى المستشفى ‏حيث استشهد لاحقا".
جنود من الجيش اللبناني يقفون على طول السياج الشائك الذي يحدّد الحدود بين لبنان (في المقدمة) وإسرائيل (في الخلفية) بينما تقوم حفارة من بلدية كفرشوبا بجنوب لبنان بإزالة الأرض لفتح طريق بالقرب من الخط الأزرق ، احتجاجًا على أعمال البناء الإسرائيلية المجاورة ، في 21 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
في رسالة تحذيرية جديدة.. الجيش الإسرائيلي يحاول استئناف المفاوضات لإزالة خيمة "حزب الله"
13:26 GMT
وأضاف: "حصل تبادل لإطلاق النار مع المسلحين المعتدين، في ‏هذه الأثناء تدخلت قوة من الجيش اللبناني ومنعت هؤلاء المسلحين من الاقتراب ‏من الشاحنة أو السيطرة عليها. ولا تزال الاتصالات جارية حتى الآن لمعالجة الإشكال القائم".
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