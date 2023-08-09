https://sputnikarabic.ae/20230809/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا-1079925998.html
إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا
أعلنت السلطات الأوكرانية، في وقت متأخر مساء الأربعاء، حالة التأهب الجوي للمرة الرابعة خلال يوم واحد على مستوى جميع مناطق البلاد. 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T21:49+0000
2023-08-09T21:49+0000
2023-08-09T21:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/04/1061834853_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_82584e9364eabba6e40764955b4c11ec.jpg
وجاء هذا الإعلان بعد ثلاث مرات سابقة من الإعلان عن حالة التأهب خلال اليوم نفسه، بحسب بيانات وزارة التحول الرقمي الأوكرانية.وبحسب بيانات وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تم إطلاق صفارات الإنذار من الساعة 11:22 مساءً حتى 11:26 مساءً (بالتوقيت المحلي).يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230802/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-مقاطعات-خاركوف-وكيروفوغراد-ودنيبروبيتروفسك-بأوكرانيا-1079738227.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/04/1061834853_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fab2aabd1bf26a5cfcfcbe198a5fb438.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا
تابعنا عبر
أعلنت السلطات الأوكرانية، في وقت متأخر مساء الأربعاء، حالة التأهب الجوي للمرة الرابعة خلال يوم واحد على مستوى جميع مناطق البلاد.
وجاء هذا الإعلان بعد ثلاث مرات سابقة من الإعلان عن حالة التأهب خلال اليوم نفسه، بحسب بيانات وزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
وبحسب بيانات وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تم إطلاق صفارات الإنذار من الساعة 11:22 مساءً حتى 11:26 مساءً (بالتوقيت المحلي).
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.