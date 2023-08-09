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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230809/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا-1079925998.html
إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا
أعلنت السلطات الأوكرانية، في وقت متأخر مساء الأربعاء، حالة التأهب الجوي للمرة الرابعة خلال يوم واحد على مستوى جميع مناطق البلاد. 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T21:49+0000
2023-08-09T21:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وجاء هذا الإعلان بعد ثلاث مرات سابقة من الإعلان عن حالة التأهب خلال اليوم نفسه، بحسب بيانات وزارة التحول الرقمي الأوكرانية.وبحسب بيانات وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تم إطلاق صفارات الإنذار من الساعة 11:22 مساءً حتى 11:26 مساءً (بالتوقيت المحلي).يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230802/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-مقاطعات-خاركوف-وكيروفوغراد-ودنيبروبيتروفسك-بأوكرانيا-1079738227.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا

21:49 GMT 09.08.2023
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورقصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
/
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أعلنت السلطات الأوكرانية، في وقت متأخر مساء الأربعاء، حالة التأهب الجوي للمرة الرابعة خلال يوم واحد على مستوى جميع مناطق البلاد.
وجاء هذا الإعلان بعد ثلاث مرات سابقة من الإعلان عن حالة التأهب خلال اليوم نفسه، بحسب بيانات وزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعات خاركوف وكيروفوغراد ودنيبروبيتروفسك بأوكرانيا
2 أغسطس, 23:54 GMT
وبحسب بيانات وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تم إطلاق صفارات الإنذار من الساعة 11:22 مساءً حتى 11:26 مساءً (بالتوقيت المحلي).
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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