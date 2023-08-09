https://sputnikarabic.ae/20230809/ارتفاع-عدد-المضربين-عن-الطعام-بين-الأسرى-الفلسطينيين-إلى-7-1079922030.html

ارتفاع عدد المضربين عن الطعام بين الأسرى الفلسطينيين إلى 7

ارتفاع عدد المضربين عن الطعام بين الأسرى الفلسطينيين إلى 7

أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن عدد الأسرى المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية ارتفع إلى سبعة، وذلك بعدما انضم أسامة دقروق (21 عاما) من مدينة سلفيت إلى... 09.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-09T18:15+0000

2023-08-09T18:15+0000

2023-08-09T18:15+0000

العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/19/1076258987_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_22f1e9a3904b6195b58072612cc9bc86.jpg

أوضح نادي الأسير في بيان، نقلته وكالة أنباء "وفا" أن دقروق اعتقل في 13 يناير/ كانون الثاني 2023، وأمر اعتقال إداري صدر بحقه لمدة ستة أشهر، وهذا هو أول اعتقال له.يشار إلى أنه ما زال الأسرى سيف حمدان (29 عامًا)، وصالح ربايعة (22 عامًا)، وقصي خضر (25 عامًا)، وأسامة خليل (23 عامًا) يواصلون إضرابهم عن الطعام لمدة 11 يومًا. كما يتابع الأسيران كايد الفسفوس (34 عامًا) وسلطان خلوف (42 عامًا) إضرابهما منذ سبعة أيام.وأكد نادي الأسير أن تصاعد الإضرابات يأتي في ظل استمرار تصعيد السلطات الإسرائيلي للاعتقال الإداري، حيث يبلغ عدد المعتقلين الإداريين أكثر من 1200 معتقل، وهذه النسبة هي الأعلى منذ سنوات "انتفاضة الأقصى".وطالب نادي الأسير بإعادة تقييم التعامل مع الجهاز القضائي الإسرائيلي، وعلى وجه التحديد في قضية الاعتقال الإداري، مشددا على ضرورة وجود استراتيجية وطنية للمقاطعة الشاملة.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الثلاثاء، بأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي الداخلي "الشاباك" اعتقل خلية فلسطينية اعتزمت تنفيذ عمليات "إرهابية".وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع جهاز الشاباك اعتقلا "خلية" فسطينية تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تنشط في مدينتي جنين ونابلس في الضفة الغربية، خططت لتنفيذ عمليات.وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي سمح بنشر قضية "الخلية" الفلسطينية رغم اعتقالهم خلال الأشهر القليلة الماضية، على خلفية تخطيطهم لهجمات بتوجيه من شخص يدعى، علام الكعبي، تم ترحيله إلى قطاع غزة، وهو القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أسير محرر في صفقة الجندي الإسرائيلي، جلعاد شاليط، التي تم توقيعها في عام 2011، ويتواجد حاليا في لبنان.

https://sputnikarabic.ae/20230730/نادي-الأسير-الفلسطيني-إلغاء-الإفراج-المبكر-عن-الأسرى-جزء-من-العدوان-المستمر-ضدهم-1079571659.html

https://sputnikarabic.ae/20230730/بن-غفير-يصادق-على-قرار-بمنع-الإفراج-المبكر-عن-الأسرى-الفلسطينيين-1079559794.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار