https://sputnikarabic.ae/20230809/الأسد-اسرائيل-تستهدف-الجيش-السوري-بشكل-أساسي-تحت-عنوان-الوجود-الإيراني-1079921764.html
الأسد: إسرائيل تستهدف الجيش السوري بشكل أساسي تحت عنوان الوجود الإيراني
الأسد: إسرائيل تستهدف الجيش السوري بشكل أساسي تحت عنوان الوجود الإيراني
أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، أن اسرائيل تستهدف الجيش السوري بشكل أساسي تحت عنوان الوجود الإيراني. 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T18:05+0000
2023-08-09T18:05+0000
2023-08-09T18:06+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
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وقال الأسد، في حديث لقناة "سكاي نيوز": "إسرائيل تستهدف الجيش السوري بشكل أساسي تحت عنوان الوجود الإيراني، وسيستمر ذلك طالما أن إسرائيل هي عدو، وسيستمر طالما أننا نتمكن من إفشال مخططات الإرهابيين ولو جزئياً".ولفت الأسد إلى أن عودة اللاجئين السوريين في الخارج إلى بلادهم ترتبط بإصلاح البنية التحتية التي دمرها الإرهاب.وأشار الأسد إلى أن أن سوريا ابتعدت عن ملف لبنان منذ عقدين من الزمن ولم تعد تتدخل به، داعيًا اللبنانيين إلى التحلي بالإرادة لحل أزمة بلدهم.وأكد الأسد أن العلاقات الوثيقة بين سوريا وكل من روسيا وإيران تثبت أن دمشق تعرف كيف تختار أصدقاءها.ونوّه الأسد إلى أنه لن يلتقي الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، وفقاً للشروط التي يضعها أردوغان.وقال: كلمة من دون شروط مسبقة للقاء يعني من دون جدول أعمال، من دون جدول أعمال يعني من دون تحضير، من دون تحضير يعني من دون نتائج، فلماذا نلتقي أنا وأردوغان؟! لكي نشرب المرطبات مثلاً. نحن نريد أن نصل لهدف واضح".
https://sputnikarabic.ae/20230809/السفارة-الروسية-لدى-لبنان-الغرب-يحاول-منع-إعادة-الإعمار-في-سوريا-1079919703.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
الأسد: إسرائيل تستهدف الجيش السوري بشكل أساسي تحت عنوان الوجود الإيراني
18:05 GMT 09.08.2023 (تم التحديث: 18:06 GMT 09.08.2023) تابعنا عبر
أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، أن اسرائيل تستهدف الجيش السوري بشكل أساسي تحت عنوان الوجود الإيراني.
وقال الأسد، في حديث لقناة "سكاي نيوز": "إسرائيل تستهدف الجيش السوري بشكل أساسي تحت عنوان الوجود الإيراني، وسيستمر ذلك طالما أن إسرائيل هي عدو، وسيستمر طالما أننا نتمكن من إفشال مخططات الإرهابيين ولو جزئياً".
ولفت الأسد إلى أن عودة اللاجئين السوريين في الخارج إلى بلادهم ترتبط بإصلاح البنية التحتية التي دمرها الإرهاب.
وقال: "عودة اللاجئين ترتبط بعودة الاحتياجات الأساسية وتهيئة البنية التحتية المدمرة التي دمرها الإرهاب، وعاد نحو نصف مليون لاجئ ولم يُسجن أحد منهم".
وأشار الأسد إلى أن أن سوريا ابتعدت عن ملف لبنان منذ عقدين من الزمن ولم تعد تتدخل به، داعيًا اللبنانيين إلى التحلي بالإرادة لحل أزمة بلدهم.
وقال: نحن لم نتدخل بحل الأزمة في لبنان ولا نتحدث عن أي مرشح رئاسي، يجب أن يكون هناك إرادة لدى اللبنانيين لحل أزمتهم، ونحن ابتعدنا عن الملف اللبناني منذ عقدين من الزمن".
وأكد الأسد أن العلاقات الوثيقة بين سوريا وكل من روسيا وإيران تثبت أن دمشق تعرف كيف تختار أصدقاءها.
وقال: "العلاقة مع روسيا وإيران أثبتت أن سوريا تعرف كيف تختار أصدقاء بشكل صحيح".
ونوّه الأسد إلى أنه لن يلتقي الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، وفقاً للشروط التي يضعها أردوغان.
وقال: كلمة من دون شروط مسبقة للقاء يعني من دون جدول أعمال، من دون جدول أعمال يعني من دون تحضير، من دون تحضير يعني من دون نتائج، فلماذا نلتقي أنا وأردوغان؟! لكي نشرب المرطبات مثلاً. نحن نريد أن نصل لهدف واضح".