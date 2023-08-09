https://sputnikarabic.ae/20230809/الخارجية-الفلسطينية-القضاء-الإسرائيلي-يوفر-الحماية-لـ-إرهابيين-يهود-1079924176.html

الخارجية الفلسطينية: القضاء الإسرائيلي يوفر الحماية لـ "إرهابيين يهود"

الخارجية الفلسطينية: القضاء الإسرائيلي يوفر الحماية لـ "إرهابيين يهود"

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، إن المحاكم الإسرائيلية توفر الحماية للإرهابيين اليهود، وذلك بعد إطلاق سراح مستوطنين اثنين متهمين بقتل شاب... 09.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-09T20:34+0000

2023-08-09T20:34+0000

2023-08-09T20:34+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104404/52/1044045234_0:0:3087:1736_1920x0_80_0_0_e52731e777a54ed615fba87be887875e.jpg

وأدانت الخارجية في بيان "بأشد العبارات قرار المحكمة الإسرائيلية بإطلاق سراح المتطرف الإرهابي يحيئيل أندور الذي اعتقلته الشرطة الإسرائيلية كأحد المشتبه بهما في قتل الشهيد الفتى قصي معطان في قرية برقة بالقرب من رام الله، واكتفت باخضاعه للإقامة الجبرية المنزلية"، وفق وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية.كذلك، أدانت الخارجية الفلسطينية إطلاق سراح المتهم الأول في الحادثة ذاتها، اليشع ياردو، وقالت إن "المحكمة الإسرائيلية ضربت بعرض الحائط تهمة القتل العمد الموجه لهما، وتهمة الاعتداء والهجوم الآثم على بلدة برقة والحملات التحريضية العلنية على قتل الفلسطينيين والتفاخر بذلك".واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن "هذا القرار يشجع غلاة المتطرفين الإرهابيين من المستوطنين على ارتكاب المزيد من الجرائم الاعتداءات والهجمات ضد البلدات الفلسطينية ومواطنيها، ويعطي منظمات الإرهاب اليهودي الاستيطانية المزيد من الشعور بالحماية والحصانة".وأضافت: أن القرار "دليل على أن منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال ولا تصدر قراراتها بناءاً على أي قانون وإنما وفقاً لمصالح الاستعمار الإسرائيلي والاستيطان".وطالبت الخارجية الدول والمحاكم الدولية والوطنية "عدم إعطاء أي اعتبار لتحقيقات ومحاكم الاحتلال والشروع الفوري في تحقيقاتها الخاصة بشأن جرائم عناصر الإرهاب اليهودي العاملة في الضفة الغربية المحتلة".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قضت المحكمة المركزية في القدس، بإطلاق سراح مستوطنين اثنين، اتهما بقتل الشاب الفلسطيني، بذريعة عدم تقديم أدلة كافية تبرّر احتجازهما.ومساء الجمعة الماضي، هاجم مستوطنون قرية برقة، وقتلوا الشاب قصي جمال معطان (19 عاما)، ولاحقا أعلنت الشرطة اعتقال المستوطنين إليشاع يارد وهو عضو سابق في حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ويحيئيل إندور لتورطهما في الهجوم، قبل أن تفرج المحكمة الإسرائيلية عنهما.Unmut

https://sputnikarabic.ae/20230808/أمريكا-عن-مقتل-فلسطيني-برصاص-مستوطن-في-الضفة-اختيار-كلمة-هجوم-إرهابي-ليس-خطأ-1079865381.html

https://sputnikarabic.ae/20230808/أستراليا-ستعترف-بالضفة-الغربية-على-أنها-أراض-محتلة-وفلسطين-ترحب-1079873519.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن