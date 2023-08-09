https://sputnikarabic.ae/20230809/بايدن-يعتزم-تقديم-طلب-للكونغرس-لتخصيص-تمويل-بقيمة-10-مليارات-دولار-لأوكرانيا-1079925966.html
بايدن يعتزم تقديم طلب للكونغرس لتخصيص تمويل بقيمة 10 مليارات دولار لأوكرانيا
بايدن يعتزم تقديم طلب للكونغرس لتخصيص تمويل بقيمة 10 مليارات دولار لأوكرانيا
يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديم طلب إلى الكونغرس، غدًا الخميس، للسماح بتخصيص تمويل إضافي لأوكرانيا بقيمة 10 مليارات دولار أو أكثر. 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T21:56+0000
2023-08-09T21:56+0000
2023-08-09T21:56+0000
جو بايدن
الكونغرس الأمريكي
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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واشنطن - سبوتنيك. وأكد مصدر مطلع، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن هذا دقيق، ومن المتوقع أن يكون المبلغ أكثر من 10 مليارات دولار"، وذلك تعليقًا على تقارير إعلامية بشأن اعتزام بايدن تقديم طلب للكونغرس لتخصيص 10 مليارات دولار لمواصلة دعم أوكرانيا خلال العام المقبل.وأول أمس الثلاثاء، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، أن أمريكا ستعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا، هذا الأسبوع.وفي الوقت نفسه، رفض ميلر الكشف عن تفاصيل حول محتوى حزمة المساعدات الجديدة، وكذلك أنظمة الصواريخ الجديدة المحتملة، والتي تناقشها واشنطن وكييف.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة. كما صرحت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن ضخ الغرب الأسلحة إلى أوكرانيا، لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20230808/أمريكا-تعلن-عن-حزمة-مساعدات-عسكرية-جديدة-إلى-أوكرانيا--1079892890.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, الكونغرس الأمريكي, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
جو بايدن, الكونغرس الأمريكي, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
بايدن يعتزم تقديم طلب للكونغرس لتخصيص تمويل بقيمة 10 مليارات دولار لأوكرانيا
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يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديم طلب إلى الكونغرس، غدًا الخميس، للسماح بتخصيص تمويل إضافي لأوكرانيا بقيمة 10 مليارات دولار أو أكثر.
واشنطن - سبوتنيك
. وأكد مصدر مطلع، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن هذا دقيق، ومن المتوقع أن يكون المبلغ أكثر من 10 مليارات دولار"، وذلك تعليقًا على تقارير إعلامية بشأن اعتزام بايدن تقديم طلب للكونغرس لتخصيص 10 مليارات دولار لمواصلة دعم أوكرانيا خلال العام المقبل.
وأول أمس الثلاثاء، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، أن أمريكا ستعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة
إلى أوكرانيا، هذا الأسبوع.
وفي الوقت نفسه، رفض ميلر الكشف عن تفاصيل حول محتوى حزمة المساعدات الجديدة، وكذلك أنظمة الصواريخ الجديدة المحتملة، والتي تناقشها واشنطن وكييف.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة. كما صرحت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن ضخ الغرب الأسلحة إلى أوكرانيا، لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.