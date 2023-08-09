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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230809/بايدن-يعتزم-تقديم-طلب-للكونغرس-لتخصيص-تمويل-بقيمة-10-مليارات-دولار-لأوكرانيا-1079925966.html
بايدن يعتزم تقديم طلب للكونغرس لتخصيص تمويل بقيمة 10 مليارات دولار لأوكرانيا
بايدن يعتزم تقديم طلب للكونغرس لتخصيص تمويل بقيمة 10 مليارات دولار لأوكرانيا
يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديم طلب إلى الكونغرس، غدًا الخميس، للسماح بتخصيص تمويل إضافي لأوكرانيا بقيمة 10 مليارات دولار أو أكثر. 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T21:56+0000
2023-08-09T21:56+0000
جو بايدن
الكونغرس الأمريكي
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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واشنطن - سبوتنيك. وأكد مصدر مطلع، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن هذا دقيق، ومن المتوقع أن يكون المبلغ أكثر من 10 مليارات دولار"، وذلك تعليقًا على تقارير إعلامية بشأن اعتزام بايدن تقديم طلب للكونغرس لتخصيص 10 مليارات دولار لمواصلة دعم أوكرانيا خلال العام المقبل.وأول أمس الثلاثاء، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، أن أمريكا ستعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا، هذا الأسبوع.وفي الوقت نفسه، رفض ميلر الكشف عن تفاصيل حول محتوى حزمة المساعدات الجديدة، وكذلك أنظمة الصواريخ الجديدة المحتملة، والتي تناقشها واشنطن وكييف.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة. كما صرحت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن ضخ الغرب الأسلحة إلى أوكرانيا، لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20230808/أمريكا-تعلن-عن-حزمة-مساعدات-عسكرية-جديدة-إلى-أوكرانيا--1079892890.html
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جو بايدن, الكونغرس الأمريكي, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
جو بايدن, الكونغرس الأمريكي, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم

بايدن يعتزم تقديم طلب للكونغرس لتخصيص تمويل بقيمة 10 مليارات دولار لأوكرانيا

21:56 GMT 09.08.2023
© AFP 2023 / Evan Vucciزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
© AFP 2023 / Evan Vucci
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يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديم طلب إلى الكونغرس، غدًا الخميس، للسماح بتخصيص تمويل إضافي لأوكرانيا بقيمة 10 مليارات دولار أو أكثر.
واشنطن - سبوتنيك. وأكد مصدر مطلع، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن هذا دقيق، ومن المتوقع أن يكون المبلغ أكثر من 10 مليارات دولار"، وذلك تعليقًا على تقارير إعلامية بشأن اعتزام بايدن تقديم طلب للكونغرس لتخصيص 10 مليارات دولار لمواصلة دعم أوكرانيا خلال العام المقبل.
مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
أمريكا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا
أمس, 19:47 GMT
وأول أمس الثلاثاء، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، أن أمريكا ستعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا، هذا الأسبوع.
وفي الوقت نفسه، رفض ميلر الكشف عن تفاصيل حول محتوى حزمة المساعدات الجديدة، وكذلك أنظمة الصواريخ الجديدة المحتملة، والتي تناقشها واشنطن وكييف.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة. كما صرحت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن ضخ الغرب الأسلحة إلى أوكرانيا، لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.
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