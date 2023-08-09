https://sputnikarabic.ae/20230809/مسؤول-أمريكي-كبير-يلتقي-مع-ابن-زايد-وسط-قلق-من-اتجاهه-نحو-الصين-وروسيا-1079898046.html
مسؤول أمريكي كبير يلتقي مع ابن زايد وسط قلق من اتجاهه نحو الصين وروسيا
مسؤول أمريكي كبير يلتقي مع ابن زايد وسط قلق من اتجاهه نحو الصين وروسيا
بحث الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T07:09+0000
2023-08-09T07:09+0000
2023-08-09T07:09+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
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ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، تناول اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي "سبل تعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف الجوانب التي تخدم مصالحهما المشتركة".وكذلك ناقش رئيس الإمارات مع مستشار الأمن القومي الأمريكي "عددا من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والعمل المشترك لدعم السلام وترسيخ الاستقرار فيها لما فيه مصلحة جميع شعوبها ودولها".يأتي ذلك وسط تقارير تفيد بأن واشنطن باتت تقدر أن الشيخ محمد بن زايد "بدأ يصوغ مساره المستقل بشكل متزايد".وذكرت التقارير أن المسؤولين الأمريكيين حققوا نجاحا محدودا في إقناع ابن زايد بالانسجام مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالحد من العلاقات العسكرية الصينية وعزل روسيا.ومع أن الرئيس الإماراتي "صديق للولايات المتحدة"، لكن في الوقت ذاته "زار روسيا مرتين في العام الماضي للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، وفي يونيو/حزيران، تم تكريم بلاده في حدث الأعمال الرئيسي للرئيس الروسي كضيف شرف"، وفقا للتقارير.وفي السياق، تريد القوات الجوية الإماراتية والصينية التدرب معا لأول مرة في وقت لاحق من هذا الشهر، ما يمثل تغييرا كبيرا لدولة خليجية "تعتمد منذ فترة طويلة على الطائرات المقاتلة الأمريكية والحصول على الأسلحة من واشنطن".
https://sputnikarabic.ae/20210226/العتيبة-نهج-جديد-في-علاقة-الإمارات-ودول-الخليج-مع-الولايات-المتحدة-1048222320.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
مسؤول أمريكي كبير يلتقي مع ابن زايد وسط قلق من اتجاهه نحو الصين وروسيا
تابعنا عبر
بحث الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، تناول اللقاء
الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي "سبل تعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف الجوانب التي تخدم مصالحهما المشتركة".
وكذلك ناقش رئيس الإمارات مع مستشار الأمن القومي الأمريكي "عددا من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والعمل المشترك لدعم السلام وترسيخ الاستقرار فيها لما فيه مصلحة جميع شعوبها ودولها".
26 فبراير 2021, 15:35 GMT
يأتي ذلك وسط تقارير تفيد بأن واشنطن
باتت تقدر أن الشيخ محمد بن زايد "بدأ يصوغ مساره المستقل بشكل متزايد".
وذكرت التقارير أن المسؤولين الأمريكيين حققوا نجاحا محدودا في إقناع ابن زايد بالانسجام مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالحد من العلاقات العسكرية الصينية وعزل روسيا.
ومع أن الرئيس الإماراتي "صديق للولايات المتحدة"، لكن في الوقت ذاته "زار روسيا مرتين في العام الماضي للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، وفي يونيو/حزيران، تم تكريم بلاده في حدث الأعمال الرئيسي للرئيس الروسي كضيف شرف"، وفقا للتقارير.
وفي السياق، تريد القوات الجوية الإماراتية والصينية التدرب معا لأول مرة في وقت لاحق من هذا الشهر، ما يمثل تغييرا كبيرا لدولة خليجية "تعتمد منذ فترة طويلة على الطائرات المقاتلة الأمريكية والحصول على الأسلحة من واشنطن".