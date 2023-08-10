عربي
https://sputnikarabic.ae/20230810/اغتيال-مرشح-رئاسي-للإكوادور-خلال-مهرجان-انتخابي-1079926981.html
اغتيال مرشح رئاسي للإكوادور خلال مهرجان انتخابي.. فيديو
اغتيال مرشح رئاسي للإكوادور خلال مهرجان انتخابي.. فيديو
أفادت وسائل الإعلام المحلية، اليوم الخميس، بأن المرشح الرئاسي الإكوادوري فيرناندو فيلافيسنسيو قُتل خلال تجمع انتخابي في العاصمة الإكوادورية كيتو، وأصيب عدد آخر... 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T00:48+0000
2023-08-10T00:57+0000
الإكوادور
شرطة الإكوادور
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/04/1068585356_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_60238551531d19bd57535afec0cabac6.jpg
وذكرت صحيفة "إل أونيفيرسو" المحلية أن المرشح قُتل بثلاث رصاصات في رأسه، في حين أكد صديق فيلافيسنسيو وفاته.وذكر عضو في فريق حملته لوسائل الإعلام المحلية أن فيلافيسنسيو كان على وشك أن يدخل سيارته عندما خرج رجل وأطلق عليه النار في الرأس.كما أكد الرئيس الحالي غييرمو لاسو وفاة فيلافيسنسيو على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد أصيب ثمانية أشخاص آخرين خلال التجمع، وتم نقل سبعة منهم إلى المستشفى، وفقًا للتقرير.ولم يحصل فيلافيسنسيو على عدد كاف من الأصوات الانتخابية للفوز في الانتخابات الرئاسية في الإكوادور المقررة في 20 أغسطس، وفقًا لأحدث استطلاع للرأي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/04/1068585356_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_df4c066963d2ce8670f7e04028a7dcce.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الإكوادور, شرطة الإكوادور
الإكوادور, شرطة الإكوادور

اغتيال مرشح رئاسي للإكوادور خلال مهرجان انتخابي.. فيديو

00:48 GMT 10.08.2023 (تم التحديث: 00:57 GMT 10.08.2023)
© AFP 2023 / RODRIGO BUENDIAسيارة إسعاف تغادر سجن لاتاكونغا جنوب الإكوادور 3 أكتوبر 2022
سيارة إسعاف تغادر سجن لاتاكونغا جنوب الإكوادور 3 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
© AFP 2023 / RODRIGO BUENDIA
تابعنا عبرTelegramNabd
أفادت وسائل الإعلام المحلية، اليوم الخميس، بأن المرشح الرئاسي الإكوادوري فيرناندو فيلافيسنسيو قُتل خلال تجمع انتخابي في العاصمة الإكوادورية كيتو، وأصيب عدد آخر من الأشخاص بجروح.
وذكرت صحيفة "إل أونيفيرسو" المحلية أن المرشح قُتل بثلاث رصاصات في رأسه، في حين أكد صديق فيلافيسنسيو وفاته.
وذكر عضو في فريق حملته لوسائل الإعلام المحلية أن فيلافيسنسيو كان على وشك أن يدخل سيارته عندما خرج رجل وأطلق عليه النار في الرأس.
كما أكد الرئيس الحالي غييرمو لاسو وفاة فيلافيسنسيو على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد أصيب ثمانية أشخاص آخرين خلال التجمع، وتم نقل سبعة منهم إلى المستشفى، وفقًا للتقرير.
ولم يحصل فيلافيسنسيو على عدد كاف من الأصوات الانتخابية للفوز في الانتخابات الرئاسية في الإكوادور المقررة في 20 أغسطس، وفقًا لأحدث استطلاع للرأي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала