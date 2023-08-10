https://sputnikarabic.ae/20230810/اغتيال-مرشح-رئاسي-للإكوادور-خلال-مهرجان-انتخابي-1079926981.html
اغتيال مرشح رئاسي للإكوادور خلال مهرجان انتخابي.. فيديو
اغتيال مرشح رئاسي للإكوادور خلال مهرجان انتخابي.. فيديو
أفادت وسائل الإعلام المحلية، اليوم الخميس، بأن المرشح الرئاسي الإكوادوري فيرناندو فيلافيسنسيو قُتل خلال تجمع انتخابي في العاصمة الإكوادورية كيتو، وأصيب عدد آخر... 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T00:48+0000
2023-08-10T00:48+0000
2023-08-10T00:57+0000
الإكوادور
شرطة الإكوادور
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/04/1068585356_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_60238551531d19bd57535afec0cabac6.jpg
وذكرت صحيفة "إل أونيفيرسو" المحلية أن المرشح قُتل بثلاث رصاصات في رأسه، في حين أكد صديق فيلافيسنسيو وفاته.وذكر عضو في فريق حملته لوسائل الإعلام المحلية أن فيلافيسنسيو كان على وشك أن يدخل سيارته عندما خرج رجل وأطلق عليه النار في الرأس.كما أكد الرئيس الحالي غييرمو لاسو وفاة فيلافيسنسيو على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد أصيب ثمانية أشخاص آخرين خلال التجمع، وتم نقل سبعة منهم إلى المستشفى، وفقًا للتقرير.ولم يحصل فيلافيسنسيو على عدد كاف من الأصوات الانتخابية للفوز في الانتخابات الرئاسية في الإكوادور المقررة في 20 أغسطس، وفقًا لأحدث استطلاع للرأي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/04/1068585356_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_df4c066963d2ce8670f7e04028a7dcce.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الإكوادور, شرطة الإكوادور
الإكوادور, شرطة الإكوادور
اغتيال مرشح رئاسي للإكوادور خلال مهرجان انتخابي.. فيديو
00:48 GMT 10.08.2023 (تم التحديث: 00:57 GMT 10.08.2023) تابعنا عبر
أفادت وسائل الإعلام المحلية، اليوم الخميس، بأن المرشح الرئاسي الإكوادوري فيرناندو فيلافيسنسيو قُتل خلال تجمع انتخابي في العاصمة الإكوادورية كيتو، وأصيب عدد آخر من الأشخاص بجروح.
وذكرت صحيفة "إل أونيفيرسو" المحلية أن المرشح قُتل بثلاث رصاصات في رأسه، في حين أكد صديق فيلافيسنسيو وفاته.
وذكر عضو في فريق حملته لوسائل الإعلام المحلية أن فيلافيسنسيو كان على وشك أن يدخل سيارته عندما خرج رجل وأطلق عليه النار في الرأس.
كما أكد الرئيس الحالي غييرمو لاسو وفاة فيلافيسنسيو على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد أصيب ثمانية أشخاص آخرين خلال التجمع، وتم نقل سبعة منهم إلى المستشفى، وفقًا للتقرير.
ولم يحصل فيلافيسنسيو على عدد كاف من الأصوات الانتخابية للفوز في الانتخابات الرئاسية في الإكوادور المقررة في 20 أغسطس، وفقًا لأحدث استطلاع للرأي.