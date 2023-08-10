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https://sputnikarabic.ae/20230810/البنتاغون-أمريكا-تزيد-من-إنتاج-قذائف-المدفعية-إلى-أوكرانيا--1079966920.html
البنتاغون: أمريكا تزيد من إنتاج قذائف المدفعية إلى أوكرانيا
البنتاغون: أمريكا تزيد من إنتاج قذائف المدفعية إلى أوكرانيا
صرّح المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، أن أمريكا زادت إنتاج قذائف المدفعية من عيار 155 ملم المقدمة إلى أوكرانيا إلى 24 ألفًا بعد ماكانت 14 ألفًا شهريًا،... 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T19:26+0000
2023-08-10T19:26+0000
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وقال رايدر: "لقد عملنا أيضًا على ضمان زيادة سريعة في إنتاج قذائف 155 ملم من نحو 14 ألفًا شهريًا اعتبارًا من فبراير (شباط) 2022 إلى نحو 24 ألفًا، ونخطط لتجاوز 80 ألفًا شهريًا في العام المقبل".وأشار رايدر إلى أن أمريكا زودت أوكرانيا بأكثر من مليوني قذيفة لقطع المدفعية من الطراز الغربي.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، (المتواصلة منذ 24 شباط/ فبراير 2022، لحماية سكان إقليم دونباس). إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا

البنتاغون: أمريكا تزيد من إنتاج قذائف المدفعية إلى أوكرانيا

19:26 GMT 10.08.2023
© flickr.com / David B. Gleasonالبنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
© flickr.com / David B. Gleason
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صرّح المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، أن أمريكا زادت إنتاج قذائف المدفعية من عيار 155 ملم المقدمة إلى أوكرانيا إلى 24 ألفًا بعد ماكانت 14 ألفًا شهريًا، وتعتزم زيادة الإنتاج إلى 80 ألفًا في عام 2024.
وقال رايدر: "لقد عملنا أيضًا على ضمان زيادة سريعة في إنتاج قذائف 155 ملم من نحو 14 ألفًا شهريًا اعتبارًا من فبراير (شباط) 2022 إلى نحو 24 ألفًا، ونخطط لتجاوز 80 ألفًا شهريًا في العام المقبل".
وأشار رايدر إلى أن أمريكا زودت أوكرانيا بأكثر من مليوني قذيفة لقطع المدفعية من الطراز الغربي.
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وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، (المتواصلة منذ 24 شباط/ فبراير 2022، لحماية سكان إقليم دونباس). إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
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