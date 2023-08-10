https://sputnikarabic.ae/20230810/ترامب-بايدن-كارثة-نفسية-ويقود-بلادنا-إلى-الجحيم--1079966551.html
ترامب: بايدن "كارثة نفسية" ويقود بلادنا إلى الجحيم
ترامب: بايدن "كارثة نفسية" ويقود بلادنا إلى الجحيم
اعترف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بأن الرئيس الحالي للدولة، جو بايدن، أصيب بالجنون وأنه "كارثة نفسية" لأمريكا. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T18:55+0000
2023-08-10T18:55+0000
2023-08-10T18:56+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكتب ترامب في حسابة على موقع التواصل الاجتماعي "Truth Social: "أعتقد أن جو بايدن الشرير ليس فقط غبيًا وغير كفؤ، أعتقد أنه فقد عقله، إنه مجنون فقد عقله".وأشار ترامب إلى أن هذا يبدو جليا من خلال سياسات "الدولة المثيرة للاشمئزاز والمهددة" التي تنتهجها الإدارة الأمريكية الحالية.وختم ترامب: "إنه (بايدن) كارثة نفسية يقود بلادنا إلى الجحيم!".وصرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم الأربعاء، أنه يعتقد أن الرئيس الحالي جو بايدن "خائف جداً من الصين" لأنهم يدفعون له "ملايين وملايين الدولارات".
https://sputnikarabic.ae/20230810/ترامب-بايدن-خائف-جدا-من-الصين-لأن-بكين-تدفع-له-ملايين-الدولارات-1079927428.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: بايدن "كارثة نفسية" ويقود بلادنا إلى الجحيم
18:55 GMT 10.08.2023 (تم التحديث: 18:56 GMT 10.08.2023) تابعنا عبر
اعترف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بأن الرئيس الحالي للدولة، جو بايدن، أصيب بالجنون وأنه "كارثة نفسية" لأمريكا.
وكتب ترامب في حسابة على موقع التواصل الاجتماعي "Truth Social: "أعتقد أن جو بايدن الشرير ليس فقط غبيًا وغير كفؤ، أعتقد أنه فقد عقله، إنه مجنون فقد عقله".
وأشار ترامب إلى أن هذا يبدو جليا من خلال سياسات "الدولة المثيرة للاشمئزاز والمهددة" التي تنتهجها الإدارة الأمريكية الحالية.
وختم ترامب: "إنه (بايدن) كارثة نفسية يقود بلادنا إلى الجحيم!".
وصرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم الأربعاء، أنه يعتقد أن الرئيس الحالي جو بايدن "خائف جداً من الصين"
لأنهم يدفعون له "ملايين وملايين الدولارات".