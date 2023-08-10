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ترامب: بايدن "كارثة نفسية" ويقود بلادنا إلى الجحيم
ترامب: بايدن "كارثة نفسية" ويقود بلادنا إلى الجحيم
اعترف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بأن الرئيس الحالي للدولة، جو بايدن، أصيب بالجنون وأنه "كارثة نفسية" لأمريكا. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T18:55+0000
2023-08-10T18:56+0000
العالم
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وكتب ترامب في حسابة على موقع التواصل الاجتماعي "Truth Social: "أعتقد أن جو بايدن الشرير ليس فقط غبيًا وغير كفؤ، أعتقد أنه فقد عقله، إنه مجنون فقد عقله".وأشار ترامب إلى أن هذا يبدو جليا من خلال سياسات "الدولة المثيرة للاشمئزاز والمهددة" التي تنتهجها الإدارة الأمريكية الحالية.وختم ترامب: "إنه (بايدن) كارثة نفسية يقود بلادنا إلى الجحيم!".وصرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم الأربعاء، أنه يعتقد أن الرئيس الحالي جو بايدن "خائف جداً من الصين" لأنهم يدفعون له "ملايين وملايين الدولارات".
https://sputnikarabic.ae/20230810/ترامب-بايدن-خائف-جدا-من-الصين-لأن-بكين-تدفع-له-ملايين-الدولارات-1079927428.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب: بايدن "كارثة نفسية" ويقود بلادنا إلى الجحيم

18:55 GMT 10.08.2023 (تم التحديث: 18:56 GMT 10.08.2023)
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية 2024 اليوم الأحد 29 يناير 2023
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية 2024 اليوم الأحد 29 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
© AP Photo / Alex Brandon
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اعترف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بأن الرئيس الحالي للدولة، جو بايدن، أصيب بالجنون وأنه "كارثة نفسية" لأمريكا.
وكتب ترامب في حسابة على موقع التواصل الاجتماعي "Truth Social: "أعتقد أن جو بايدن الشرير ليس فقط غبيًا وغير كفؤ، أعتقد أنه فقد عقله، إنه مجنون فقد عقله".
وأشار ترامب إلى أن هذا يبدو جليا من خلال سياسات "الدولة المثيرة للاشمئزاز والمهددة" التي تنتهجها الإدارة الأمريكية الحالية.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال خطابه أمام الجمهوريين في ولاية جورجيا، 11 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
ترامب: بايدن خائف جدا من الصين لأن بكين تدفع له ملايين الدولارات
03:53 GMT
وختم ترامب: "إنه (بايدن) كارثة نفسية يقود بلادنا إلى الجحيم!".
وصرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم الأربعاء، أنه يعتقد أن الرئيس الحالي جو بايدن "خائف جداً من الصين" لأنهم يدفعون له "ملايين وملايين الدولارات".
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