https://sputnikarabic.ae/20230810/الجيش-السوداني-يضبط-شحنة-أسلحة-شرقي-البلاد-قبل-وصولها-لقوات-الدعم-السريع-1079956902.html
الجيش السوداني يضبط شحنة أسلحة شرقي البلاد قبل وصولها لقوات الدعم السريع
الجيش السوداني يضبط شحنة أسلحة شرقي البلاد قبل وصولها لقوات الدعم السريع
أعلن الجيش السوداني، اليوم الخميس، ضبط كمية من الأسلحة والذخائر شرقي البلاد، لافتا إلى أنها كانت في طريقها لقوات الدعم السريع التي تقاتل ضده منذ منتصف أبريل/... 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T14:13+0000
2023-08-10T14:13+0000
2023-08-10T14:13+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
الفترة الانتقالية في السودان
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076155529_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_17b46b29cf7ba78df098513bd30967d8.jpg
وحسب وكالة الأنباء السودانية، نفذت شعبة العمليات الخاصة عملية نوعية محكمة، أسفرت عن ضبط الشحنة.وأضافت أن العملية نفذت باحترافية ومهنية عالية دون حدوث خسائر في الأرواح أو المعدات.وتتواصل منذ 15 نيسان/أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بانحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.
https://sputnikarabic.ae/20230806/خبير-لـسبوتنيك-طرفا-الصراع-بالسودان-ليسا-مؤهلين-لحكم-البلاد-ويجب-أن-يخضعا-للإرادة-السياسية-1079825452.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076155529_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_62deb235556276b450545a5ff338308e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
الجيش السوداني يضبط شحنة أسلحة شرقي البلاد قبل وصولها لقوات الدعم السريع
تابعنا عبر
أعلن الجيش السوداني، اليوم الخميس، ضبط كمية من الأسلحة والذخائر شرقي البلاد، لافتا إلى أنها كانت في طريقها لقوات الدعم السريع التي تقاتل ضده منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي.
وحسب وكالة الأنباء السودانية، نفذت شعبة العمليات الخاصة عملية نوعية محكمة، أسفرت عن ضبط الشحنة.
وأضافت أن العملية نفذت باحترافية ومهنية عالية دون حدوث خسائر في الأرواح أو المعدات.
وتتواصل منذ 15 نيسان/أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق
بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بانحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع
محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني
بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.