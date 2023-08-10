https://sputnikarabic.ae/20230810/الجيش-السوداني-يضبط-شحنة-أسلحة-شرقي-البلاد-قبل-وصولها-لقوات-الدعم-السريع-1079956902.html

الجيش السوداني يضبط شحنة أسلحة شرقي البلاد قبل وصولها لقوات الدعم السريع

الجيش السوداني يضبط شحنة أسلحة شرقي البلاد قبل وصولها لقوات الدعم السريع

أعلن الجيش السوداني، اليوم الخميس، ضبط كمية من الأسلحة والذخائر شرقي البلاد، لافتا إلى أنها كانت في طريقها لقوات الدعم السريع التي تقاتل ضده منذ منتصف أبريل/... 10.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-10T14:13+0000

2023-08-10T14:13+0000

2023-08-10T14:13+0000

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وحسب وكالة الأنباء السودانية، نفذت شعبة العمليات الخاصة عملية نوعية محكمة، أسفرت عن ضبط الشحنة.وأضافت أن العملية نفذت باحترافية ومهنية عالية دون حدوث خسائر في الأرواح أو المعدات.وتتواصل منذ 15 نيسان/أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بانحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.

https://sputnikarabic.ae/20230806/خبير-لـسبوتنيك-طرفا-الصراع-بالسودان-ليسا-مؤهلين-لحكم-البلاد-ويجب-أن-يخضعا-للإرادة-السياسية-1079825452.html

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار