https://sputnikarabic.ae/20230810/المجلس-العسكري-في-النيجر-يشكل-حكومة-انتقالية-جديدة-تضم-21-وزيرا-1079930567.html

المجلس العسكري في النيجر يشكل حكومة انتقالية جديدة تضم 21 وزيرا

المجلس العسكري في النيجر يشكل حكومة انتقالية جديدة تضم 21 وزيرا

وقّع رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر عبد الرحمن تشياني مرسومًا بتشكيل حكومة انتقالية جديدة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية. 10.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-10T07:58+0000

2023-08-10T07:58+0000

2023-08-10T07:58+0000

العالم

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وأفاد موقع "أكتونيجر" بأن تشياني وقع مرسوم تشكيل الحكومة الانتقالية، أمس الأربعاء، وهي مؤلفة من 21 وزيرًا، وتضم عددًا ضئيلا من العسكريين.وكان عسكريون في جيش النيجر أعلنوا، في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس 27 تموز/يوليو الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجوال؛ موضحين أنهم قرروا وضع حد للنظام الحالي، بعد تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد.وأعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" فرض عقوبات على النيجر، تشمل إغلاق المجال الجوي لدولها أمام النيجر، وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية تولي عسكريين السلطة، وعزل رئيس البلاد محمد بازوم.ومطلع آب/أغسطس الجاري، اعتمد المشاركون في اجتماع طارئ لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة لدول المجموعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا، عقد في أبوجا، خطة في حالة التدخل العسكري في النيجر.ورفض رئيس المجلس العسكري في النيجر، عبد الرحمن تشياني، في وقت سابق، العقوبات التي فرضتها "إيكواس"، رداً على الانقلاب العسكري في البلاد؛ ووصفها بأنها غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية.

https://sputnikarabic.ae/20230809/مستشار-بازوم-تدخل-إيكواس-عسكريا-في-النيجر-يعني-أن-أفريقيا-كلها-ستكون-في-حرب-1079920721.html

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