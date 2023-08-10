https://sputnikarabic.ae/20230810/بايدن-يطلب-من-الكونغرس-13-مليار-دولار-كمساعدات-عسكرية-إلى-أوكرانيا--1079967045.html
بايدن يطلب من الكونغرس 13 مليار دولار كمساعدات عسكرية إلى أوكرانيا
بايدن يطلب من الكونغرس 13 مليار دولار كمساعدات عسكرية إلى أوكرانيا
طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، من الكونغرس مبلغ 13 مليار دولار كتمويل إضافي لمواصلة تزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية خلال العام المقبل. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T19:22+0000
2023-08-10T19:22+0000
2023-08-10T19:26+0000
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وجاء في رسالة موجهة من بايدن إلى الكونغرس ونشرها البيت الأبيض أن الحزمة تتضمن "9.5 مليار دولار لتزويد معدات إلى أوكرانيا وتجديد مخزونات وزارة الدفاع، إضافة إلى 3.6 مليار دولار لمواصلة الدعم العسكري والاستخباراتي والدفاعي".وطلب بايدن من الكونغرس تخصيص مبلغ 7.3 مليار دولار كمساعدات اقتصادية وأمنية وإنسانية إلى أوكرانيا.
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
بايدن يطلب من الكونغرس 13 مليار دولار كمساعدات عسكرية إلى أوكرانيا
19:22 GMT 10.08.2023 (تم التحديث: 19:26 GMT 10.08.2023) تابعنا عبر
يتبع
طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، من الكونغرس مبلغ 13 مليار دولار كتمويل إضافي لمواصلة تزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية خلال العام المقبل.
وجاء في رسالة موجهة من بايدن إلى الكونغرس ونشرها البيت الأبيض أن الحزمة تتضمن "9.5 مليار دولار لتزويد معدات إلى أوكرانيا وتجديد مخزونات وزارة الدفاع، إضافة إلى 3.6 مليار دولار لمواصلة الدعم العسكري والاستخباراتي والدفاعي".
وطلب بايدن من الكونغرس تخصيص مبلغ 7.3 مليار دولار كمساعدات اقتصادية وأمنية وإنسانية إلى أوكرانيا.