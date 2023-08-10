https://sputnikarabic.ae/20230810/ترامب-بايدن-خائف-جدا-من-الصين-لأن-بكين-تدفع-له-ملايين-الدولارات-1079927428.html
ترامب: بايدن "خائف جدا من الصين" لأن بكين تدفع له "ملايين الدولارات"
ترامب: بايدن "خائف جدا من الصين" لأن بكين تدفع له "ملايين الدولارات"
صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم الأربعاء أنه يعتقد أن الرئيس الحالي جو بايدن "خائف جداً من الصين" لأنهم يدفعون له "ملايين وملايين الدولارات". 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T03:53+0000
2023-08-10T03:53+0000
2023-08-10T03:53+0000
ترامب
خطط ترامب
دونالد ترامب
الصين
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وقال ترامب في مقابلة مع إريك بولينغ على قناة "Newsmax" الأمريكية: "تدعي ترامب أن بايدن "خائف جداً من الصين" لأن بكين تدفع له "ملايين الدولارات"وأضاف ترامب: "أعتقد أن لدينا رئيساً تم التلاعب به. أعتقد أنه خائف جداً من الصين لأنهم يعلمون كم من المال تم منحه له، وهم يعلمون أين هو ... حتى تاريخ اليوم، أعتقد أن هناك 32 مليون دولار أمريكي دخلوا حساباته، الحسابات المختلفة للعائلة. إنه مبلغ ضخم من المال. ولم يتم القيام بأي شيء من أجله. إنها رشوة فقط ... أنا مندهش من أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء من أجله".وزعم الرئيس الأمريكي السابق أنه يعتقد أن الصين دفعت لبايدن "أكثر من ذلك بكثير".وقال ترامب: "انظروا إلى جامعة بنسلفانيا، انظروا ما يجري هناك، حيث تدفع الصين ملايين وملايين الدولارات إلى مركز بايدن. أعتقد أنهم يدفعون له مليون دولار في السنة، أو أعتقد أنهم وضعوها عند 999 ألف دولار في السنة".ويعتقد الرئيس السابق أن الصين دفعت لبايدن "ثروة" حيث لم ير "أحداً ضعيفاً بهذا القدر تجاه الصين"، مشيراً إلى زيادة نفوذ بكين في كوبا وأمريكا الجنوبية على مدى الثلاث سنوات الماضية..
https://sputnikarabic.ae/20230628/بايدن-لدى-الصين-مشاكل-هائلة-1078554624.html
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ترامب, خطط ترامب, دونالد ترامب, الصين
ترامب, خطط ترامب, دونالد ترامب, الصين
ترامب: بايدن "خائف جدا من الصين" لأن بكين تدفع له "ملايين الدولارات"
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صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم الأربعاء أنه يعتقد أن الرئيس الحالي جو بايدن "خائف جداً من الصين" لأنهم يدفعون له "ملايين وملايين الدولارات".
وقال ترامب في مقابلة مع إريك بولينغ على قناة
"Newsmax" الأمريكية: "تدعي ترامب أن بايدن "خائف جداً من الصين" لأن بكين تدفع له "ملايين الدولارات"
وأضاف ترامب: "أعتقد أن لدينا رئيساً تم التلاعب به. أعتقد أنه خائف جداً من الصين لأنهم يعلمون كم من المال تم منحه له، وهم يعلمون أين هو ... حتى تاريخ اليوم، أعتقد أن هناك 32 مليون دولار أمريكي دخلوا حساباته، الحسابات المختلفة للعائلة. إنه مبلغ ضخم من المال. ولم يتم القيام بأي شيء من أجله. إنها رشوة فقط ... أنا مندهش من أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء من أجله".
وزعم الرئيس الأمريكي السابق أنه يعتقد أن الصين دفعت لبايدن "أكثر من ذلك بكثير".
وقال ترامب: "انظروا إلى جامعة بنسلفانيا، انظروا ما يجري هناك، حيث تدفع الصين ملايين وملايين الدولارات إلى مركز بايدن. أعتقد أنهم يدفعون له مليون دولار في السنة، أو أعتقد أنهم وضعوها عند 999 ألف دولار في السنة".
ويعتقد الرئيس السابق أن الصين دفعت لبايدن "ثروة"
حيث لم ير "أحداً ضعيفاً بهذا القدر تجاه الصين"، مشيراً إلى زيادة نفوذ بكين في كوبا وأمريكا الجنوبية على مدى الثلاث سنوات الماضية..