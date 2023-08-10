https://sputnikarabic.ae/20230810/تزويد-مقاتلات-سو-57-بمحركات-جديدة-1079930186.html

تزويد مقاتلات "سو 57" بمحركات جديدة

تزويد مقاتلات "سو 57" بمحركات جديدة

كشف فلاديمير أرتياكوف، النائب الأول للمدير العام لمؤسسة "روستيخ"، اليوم الخميس، أن المؤسسة ستبدأ تسليم مقاتلات "سو-57" بمحركات المرحلة الثانية بموجب العقد... 10.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-10T07:49+0000

2023-08-10T07:49+0000

2023-08-10T07:49+0000

روسيا

سلاح روسيا

العالم

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وقال أرتياكوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، قبيل المنتدى العسكري التقني الدولي "الجيش 2023": "تخضع الطائرات التي تعمل بمحرك المرحلة الثانية حاليًا لاختبارات الطيران. وبالفعل بموجب العقد التسلسلي الحالي، من المخطط تزويد "سو-57" جديد".وأضاف: "سو-57" مهيأة لاستخدام محرك المرحلتين الأولى والثانية. حتى مع محرك المرحلة الأولى، يفي المقاتل بالمتطلبات الأساسية لطائرة من الجيل الخامس".وفي وقت سابق، تم تزويد مقاتلة "سو 57" بصاروخ قصير المدى "إر في في – إم دي 2"، يتقدم بـ10 سنوات عن مثيله الأمريكي، ليس له مثيل في العالم، مخصص لمهاجمة الأهداف الجوية في حالات القتال القريب.تم تصميم الصاروخ القصير المدى الجديد لمهاجمة الأهداف الجوية في قتال قريب شديد المناورة في أي وقت من اليوم، وفي أي اتجاه يتعلق بالطائرة الحاملة. بمعنى آخر، بعد الإطلاق، يمكن للذخيرة أن تدور 180 درجة وتضرب طائرة معادية خلفها.وصرح أرتياكوف أن "روستيخ بدأت فعليا بإنتاج تسلسلي لمدافع هاوتزر الذاتية الحركة عيار 152 ملم، من طراز "كواليتسا - إس في" قبل استكمال الاختبارات".وقال أرتياكوف: "تم البدء فعليا بالإنتاج التسلسلي لمدافع هاوتزر الذاتية الحركة عيار 152 ملم، من طراز "كواليتسا - إس في" وكذلك إنتاج عربات النقل والتحميل".وأوضح أرتياكوف أنه من المقرر الانتهاء هذا العام من اختبارات "2 إس 35" من فئة المدفعية الذاتية الحركة طراز "كواليتسا - إس في".وتم تطوير مدفع هاوتزر"كواليتسيا إس في" عيار 152 ملم، في معهد نيجني نوفغورود المركزي للبحث، وصممت مدافع الهاوتزر لتدمير مواقع القيادة ومراكز الاتصالات وبطاريات المدفعية والهاون والعربات المدرعة وأنظمة الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي وكذلك القوى العاملة للعدو على مدى يصل إلى 70 كيلومترا.وسيعقد منتدى الدولي العسكري التقني الدولي "الجيش2023"، في الفترة من 14 إلى 20 أغسطس/ آب، بالقرب من موسكو، تحت رعاية وزارة الدفاع الروسية، ويشمل مشاريع خاصة.

https://sputnikarabic.ae/20230807/تقنيات-جديدة-لا-مثيل-لها-تضمن-تفوق-سو-57-عالميا-1079844480.html

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