https://sputnikarabic.ae/20230810/دول-أوبك-نفذت-اتفاق-أوبك--في-يوليو-بنسبة-321-بالمئة-وأنتجت-2731-مليون-برميل-يوميا-1079956584.html
دول "أوبك" نفذت اتفاق "أوبك +" في يوليو بنسبة 321 بالمئة وأنتجت 27.31 مليون برميل يوميا
دول "أوبك" نفذت اتفاق "أوبك +" في يوليو بنسبة 321 بالمئة وأنتجت 27.31 مليون برميل يوميا
أفادت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، بأن إنتاج نفط "أوبك" في تموز/يوليو المنصرم، وهو الشهر الثالث للتخفيضات الطوعية، قد انخفض بمقدار 836 ألف برميل يوميًا... 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T14:11+0000
2023-08-10T14:11+0000
2023-08-10T14:11+0000
اقتصاد
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وأنتجت دول المنظمة أقل من المستويات، التي تسمح بها صفقة "أوبك +"، بواقع 2.8 مليون برميل يومياً، منفذة الاتفاق بنسبة 321 بالمئة".وجاء في تقرير المنظمة لشهر آب/ أغسطس: "بحسب مصادر ثانوية، بلغ متوسط إجمالي إنتاج النفط في "أوبك -13" في تموز/يوليو 2023، 27.31 مليون برميل يومياً، أي أقل بمقدار 836 ألف برميل مقارنة بالشهر السابق، وانخفض إنتاج النفط بشكل رئيسي في السعودية وليبيا ونيجيريا، بينما زاد الإنتاج في إيران وأنغولا والعراق".وبذلك نفذت "أوبك" الصفقة بنسبة 321بالمئة، وخفضت الإنتاج بمقدار 2.8 مليون برميل في اليوم عن الحصص المحددة.وفي نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت السعودية ومنتجو نفط آخرون في تكتل "أوبك+" تخفيضات طوعية في إنتاجهم من الخام من أيار/مايو حتى نهاية العام، بما يتجاوز الحصص الحالية ليصل إلى نحو 1.16 مليون برميل يوميا، 104 مليون من التخفيضات تقع على الدول الأعضاء في منظمة (أوبك) وحدها وبذلك فإن مستوى الإنتاج الحالي للمنظمة أقل ليس فقط من الحصص داخل "أوبك +"، ولكن أيضًا المستوى المستهدف، مع مراعاة التخفيضات الإضافية.
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اقتصاد
دول "أوبك" نفذت اتفاق "أوبك +" في يوليو بنسبة 321 بالمئة وأنتجت 27.31 مليون برميل يوميا
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أفادت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، بأن إنتاج نفط "أوبك" في تموز/يوليو المنصرم، وهو الشهر الثالث للتخفيضات الطوعية، قد انخفض بمقدار 836 ألف برميل يوميًا مقارنة بشهر حزيران/يونيو - إلى مستوى متوسط قدره 27.31 مليون برميل يوميًا.
وأنتجت دول المنظمة أقل من المستويات، التي تسمح بها صفقة "أوبك +"، بواقع 2.8 مليون برميل يومياً، منفذة الاتفاق بنسبة 321 بالمئة".
وجاء في تقرير المنظمة لشهر آب/ أغسطس: "بحسب مصادر ثانوية، بلغ متوسط إجمالي إنتاج النفط في "أوبك -13" في تموز/يوليو 2023، 27.31 مليون برميل يومياً، أي أقل بمقدار 836 ألف برميل مقارنة بالشهر السابق، وانخفض إنتاج النفط بشكل رئيسي في السعودية وليبيا ونيجيريا، بينما زاد الإنتاج في إيران وأنغولا والعراق".
وبذلك نفذت "أوبك" الصفقة بنسبة 321بالمئة، وخفضت الإنتاج بمقدار 2.8 مليون برميل في اليوم عن الحصص المحددة.
وفي نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت السعودية ومنتجو نفط آخرون في تكتل "أوبك+" تخفيضات طوعية في إنتاجهم من الخام من أيار/مايو حتى نهاية العام، بما يتجاوز الحصص الحالية ليصل إلى نحو 1.16 مليون برميل يوميا، 104 مليون من التخفيضات تقع على الدول الأعضاء في منظمة (أوبك) وحدها وبذلك فإن مستوى الإنتاج الحالي للمنظمة أقل ليس فقط من الحصص داخل "أوبك +"، ولكن أيضًا المستوى المستهدف، مع مراعاة التخفيضات الإضافية.