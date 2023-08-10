https://sputnikarabic.ae/20230810/ريال-مدريد-يعلن-إصابة-كورتوا-بقطع-في-الرباط-الصليبي-1079954001.html
ريال مدريد يعلن إصابة كورتوا بقطع في الرباط الصليبي
ريال مدريد يعلن إصابة كورتوا بقطع في الرباط الصليبي
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، إصابة حارسه البلجيكي تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي في ركبته اليسرى. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T13:44+0000
2023-08-10T13:44+0000
2023-08-10T13:44+0000
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وقال ريال مدريد في بيان، أن التشخيص الذي أجراه تيبو كورتوا (31 عاما) أثبت إصابته بقطع في الرباط الصليبي.وأضاف أن الحارس الدولي البلجيكي سيخضع لعملية جراحية في ركبته اليسرى خلال الأيام المقبلة.وأصبح ريال مدريد مجبرا على دخول سوق الانتقالات الصيفية في ظل مدة غياب كورتوا والتي قد تصل لأكثر من 6 شهور.يذكر أن كورتوا شارك مع ريال مدريد خلال الموسم الماضي في 49 مباراة وحافظ على شباكه خلال 17 لقاء.وخاض الحارس المخضرم 230 مباراة بقميص ريال مدريد منذ انضمامه لصفوف الفريق في صيف 2018 قادما من تشيلسي.
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2023
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني, الأخبار
رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني, الأخبار
ريال مدريد يعلن إصابة كورتوا بقطع في الرباط الصليبي
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، إصابة حارسه البلجيكي تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي في ركبته اليسرى.
وقال ريال مدريد
في بيان، أن التشخيص الذي أجراه تيبو كورتوا (31 عاما) أثبت إصابته بقطع في الرباط الصليبي.
وأضاف أن الحارس الدولي البلجيكي سيخضع لعملية جراحية في ركبته اليسرى خلال الأيام المقبلة.
وأصبح ريال مدريد مجبرا على دخول سوق الانتقالات الصيفية في ظل مدة غياب كورتوا والتي قد تصل لأكثر من 6 شهور.
يذكر أن كورتوا
شارك مع ريال مدريد خلال الموسم الماضي في 49 مباراة وحافظ على شباكه خلال 17 لقاء.
وخاض الحارس المخضرم 230 مباراة بقميص ريال مدريد منذ انضمامه لصفوف الفريق في صيف 2018 قادما من تشيلسي.