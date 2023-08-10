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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230810/سلطات-خاركوف-كيلومترات-معدودة-تفصل-القوات-الروسية-عن-كوبيانسك-ومقاطعة-خاركوف-1079968467.html
سلطات خاركوف: كيلومترات معدودة تفصل القوات الروسية عن كوبيانسك ومقاطعة خاركوف
سلطات خاركوف: كيلومترات معدودة تفصل القوات الروسية عن كوبيانسك ومقاطعة خاركوف
كشف رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في مقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف، أن كيلومترات معدودة تفصل القوات الروسية عن كوبيانسك في مقاطعة خاركوف. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T20:46+0000
2023-08-10T20:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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وقال غانتشيف خلال حديث له في برنامج "سولوفيوف لايف": "إنها بالفعل كيلومترات معدودة، إذا تحدثنا عن كوبيانسك نفسها، فإن كوبيانسك-أوزلوفايا وكوبيانسك-اوسكوليه هما الضفة اليسرى لنهر أوسكول، هذه بالفعل إحدى ضواحي كوبيانسك: قرية كوتشيروفكا، قرية بتروبافلوفسك، مواقعنا قريبة جدا من هذه المناطق".وأضاف: "أنا متأكد من أنه في المستقبل القريب سيتم تسوية خط المواجهة لهجوم شامل واسع النطاق على خاركوف".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات مجوعة "زاباد" (الغرب) التابع للجيش الروسي، نفذت هجوما واسعا على اتجاه كوبيانسك وسيطرت على مواقع مهمة في منطقة أولشانا في مقاطعة خاركوف.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230810/مشاهد-لتدمير-أرتال-عسكرية-أوكرانية-خلال-محاولة-الهجوم-على-محور-أرتيوموفسك-فيديو--1079963268.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

سلطات خاركوف: كيلومترات معدودة تفصل القوات الروسية عن كوبيانسك ومقاطعة خاركوف

20:46 GMT 10.08.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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كشف رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في مقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف، أن كيلومترات معدودة تفصل القوات الروسية عن كوبيانسك في مقاطعة خاركوف.
وقال غانتشيف خلال حديث له في برنامج "سولوفيوف لايف": "إنها بالفعل كيلومترات معدودة، إذا تحدثنا عن كوبيانسك نفسها، فإن كوبيانسك-أوزلوفايا وكوبيانسك-اوسكوليه هما الضفة اليسرى لنهر أوسكول، هذه بالفعل إحدى ضواحي كوبيانسك: قرية كوتشيروفكا، قرية بتروبافلوفسك، مواقعنا قريبة جدا من هذه المناطق".
وأضاف: "أنا متأكد من أنه في المستقبل القريب سيتم تسوية خط المواجهة لهجوم شامل واسع النطاق على خاركوف".
مشاهد لتدمير أرتال عسكرية أوكرانية خلال محاولة الهجوم على محور أرتيوموفسك - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد لتدمير أرتال عسكرية أوكرانية خلال محاولة الهجوم على محور أرتيوموفسك... فيديو
16:41 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات مجوعة "زاباد" (الغرب) التابع للجيش الروسي، نفذت هجوما واسعا على اتجاه كوبيانسك وسيطرت على مواقع مهمة في منطقة أولشانا في مقاطعة خاركوف.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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