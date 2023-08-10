https://sputnikarabic.ae/20230810/سلطات-خاركوف-كيلومترات-معدودة-تفصل-القوات-الروسية-عن-كوبيانسك-ومقاطعة-خاركوف-1079968467.html
سلطات خاركوف: كيلومترات معدودة تفصل القوات الروسية عن كوبيانسك ومقاطعة خاركوف
سلطات خاركوف: كيلومترات معدودة تفصل القوات الروسية عن كوبيانسك ومقاطعة خاركوف
كشف رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في مقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف، أن كيلومترات معدودة تفصل القوات الروسية عن كوبيانسك في مقاطعة خاركوف. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T20:46+0000
2023-08-10T20:46+0000
2023-08-10T20:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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وقال غانتشيف خلال حديث له في برنامج "سولوفيوف لايف": "إنها بالفعل كيلومترات معدودة، إذا تحدثنا عن كوبيانسك نفسها، فإن كوبيانسك-أوزلوفايا وكوبيانسك-اوسكوليه هما الضفة اليسرى لنهر أوسكول، هذه بالفعل إحدى ضواحي كوبيانسك: قرية كوتشيروفكا، قرية بتروبافلوفسك، مواقعنا قريبة جدا من هذه المناطق".وأضاف: "أنا متأكد من أنه في المستقبل القريب سيتم تسوية خط المواجهة لهجوم شامل واسع النطاق على خاركوف".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات مجوعة "زاباد" (الغرب) التابع للجيش الروسي، نفذت هجوما واسعا على اتجاه كوبيانسك وسيطرت على مواقع مهمة في منطقة أولشانا في مقاطعة خاركوف.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230810/مشاهد-لتدمير-أرتال-عسكرية-أوكرانية-خلال-محاولة-الهجوم-على-محور-أرتيوموفسك-فيديو--1079963268.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
سلطات خاركوف: كيلومترات معدودة تفصل القوات الروسية عن كوبيانسك ومقاطعة خاركوف
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كشف رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في مقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف، أن كيلومترات معدودة تفصل القوات الروسية عن كوبيانسك في مقاطعة خاركوف.
وقال غانتشيف خلال حديث له في برنامج "سولوفيوف لايف": "إنها بالفعل كيلومترات معدودة، إذا تحدثنا عن كوبيانسك نفسها، فإن كوبيانسك-أوزلوفايا وكوبيانسك-اوسكوليه هما الضفة اليسرى لنهر أوسكول، هذه بالفعل إحدى ضواحي كوبيانسك: قرية كوتشيروفكا، قرية بتروبافلوفسك، مواقعنا قريبة جدا من هذه المناطق".
وأضاف: "أنا متأكد من أنه في المستقبل القريب سيتم تسوية خط المواجهة لهجوم شامل واسع النطاق على خاركوف".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات مجوعة "زاباد" (الغرب) التابع للجيش الروسي، نفذت هجوما واسعا على اتجاه كوبيانسك وسيطرت على مواقع مهمة في منطقة أولشانا في مقاطعة خاركوف.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.