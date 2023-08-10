https://sputnikarabic.ae/20230810/على-نحو-مفاجئ-الرئيس-الفلسطيني-يعزل-معظم-المحافظين-بالضفة-الغربية-وغزة-1079956365.html

على نحو مفاجئ.. الرئيس الفلسطيني يعزل معظم المحافظين بالضفة الغربية وغزة

على نحو مفاجئ.. الرئيس الفلسطيني يعزل معظم المحافظين بالضفة الغربية وغزة

عزل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، معظم محافظي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. 10.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-10T14:08+0000

2023-08-10T14:08+0000

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وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن عباس، أصدر مرسوما رئاسيا بإحالة عدد من محافظي المحافظات الجنوبية والشمالية للتقاعد.وأضافت أن الرئيس الفلسطيني أحال للتقاعد في المحافظات الجنوبية، كلا من: محافظ شمال غزة، ومحافظ غزة، ومحافظ خان يونس، ومحافظ رفح.وهؤلاء المحافظون في غزة وهم المسؤولون بشكل رمزي نيابة عن السلطة الفلسطينية عما يحدث في المنطقة التي تسيطر عليها حركة "حماس" بالكامل.وفي المحافظات الشمالية، عزل الرئيس الفلسطيني محافظي جنين، ونابلس، وقلقيلية، وطولكرم، وبيت لحم، والخليل، وطوباس، وأريحا والأغوار، بحسب المصدر ذاته.ووجه عباس بتشكيل لجنة رئاسية "تضم عددا من الشخصيات القيادية ذات الاختصاص لاختيار مرشحين لشغل منصب محافظي المحافظات الشاغرة، وتنسيبها للرئيس لإصدار قرار بشأنها".وبذلك يكون المحافظون الوحيدون الذين نجوا من مقصلة العزل هم محافظو رام الله وسلفيت والقدس.ولم تكشف الوكالة الفلسطينية عن أسباب إقالة المحافظين.وقال مسؤولون كبار في السلطة الفلسطينية لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن عباس يفكر في إجراء تغييرات في الحكومة أيضا.وجاء الإعلان بمثابة مفاجأة كاملة في المجتمع الفلسطيني، ولم يسبقه تقارير إعلامية تنبأت بهذه الخطوة.وكانت التقديرات السائدة حول تغييرات تحدث في الحكومة وليس في قطاع المحافظين. ولم يعلم المحافظون أنفسهم بالقرار مقدما، وعلموا به من وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وقال مسؤولون كبار في حركة "فتح" للصحيفة الإسرائيلية إن إعلان عباس من المرجح أن يحظى بدعم الجمهور الفلسطيني، لأن الحديث يدور عن محافظين تلقى بعضهم انتقادات علنية واسعة النطاق.وتابعت الصحيفة: "في الضفة الغربية، يُفهم القرار أيضًا على أنه محاولة من عباس للحد من الانتقادات العلنية للسلطة الفلسطينية، والتي تصاعدت في مواجهة الجدل الدائر حول أنشطة الأجهزة الأمنية".وأضافت: "وفقا للتقديرات، كان الهدف من إجراءات العزل واسعة النطاق قمع الاحتجاج ضد السلطة الفلسطينية وضخ دماء جديدة في المنظومة"، مشيرة إلى أن "المحافظين مسؤولين عن الأجهزة الأمنية في مناطقهم وهم على اتصال مباشر مع مكتب الرئيس عباس ورئيس الوزراء".

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