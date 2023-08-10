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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230810/مستشار-الرئيس-الأوكراني-يكشف-عن-ضربة-روسية-تتسبب-بخسارة-أوكرانيا-لمنطقة-استراتيجية-1079960336.html
مستشار الرئيس الأوكراني يكشف عن ضربة روسية تتسبب بخسارة أوكرانيا لمنطقة استراتيجية
مستشار الرئيس الأوكراني يكشف عن ضربة روسية تتسبب بخسارة أوكرانيا لمنطقة استراتيجية
صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، بأن عدم قدرة الرئيس فلاديمير زيلينسكي على حكم البلاد في زمن الصراع قد يؤدي إلى فقدان كوبيانسك. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T15:24+0000
2023-08-10T15:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال أوليغ سوسكين على مدونته في "يوتيوب": "يزداد الأمر سوءا كل يوم. كانت هناك ضربات شديدة إلى خاركوف وكوبيانسك. نرى أن زيلينسكي لا يستطيع فعل أي شيء". وأضاف: "تحت ضغط من الولايات المتحدة، يحاول زيلينسكي تنظيم هجوم جديد، لكن كل العمليات تتحول إلى هزيمة".وفي وقت سابق، وقال أوليغ سوسكين: "زيلينسكي توقف عن إلقاء لحم الرجال، لا يوجد مكان لبناء مقبرة، لم تعد هناك أرض. جميع المستشفيات ممتلئة. ألغ الأحكام العرفية وأعلن وقف إطلاق النار".بدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230810/ضابط-أمريكي-روسيا-شلت-الدفاعات-الأوكرانية-ووجهت-ضربات-مفاجئة-لأهداف-محددة-1079959042.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

مستشار الرئيس الأوكراني يكشف عن ضربة روسية تتسبب بخسارة أوكرانيا لمنطقة استراتيجية

15:24 GMT 10.08.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، بأن عدم قدرة الرئيس فلاديمير زيلينسكي على حكم البلاد في زمن الصراع قد يؤدي إلى فقدان كوبيانسك.
وقال أوليغ سوسكين على مدونته في "يوتيوب": "يزداد الأمر سوءا كل يوم. كانت هناك ضربات شديدة إلى خاركوف وكوبيانسك. نرى أن زيلينسكي لا يستطيع فعل أي شيء".

وأشار إلى أن منصب رئيس نظام كييف يتدهور بسبب إخفاقات القوات المسلحة الأوكرانية على خط المواجهة.

وأضاف: "تحت ضغط من الولايات المتحدة، يحاول زيلينسكي تنظيم هجوم جديد، لكن كل العمليات تتحول إلى هزيمة".

وحذر سوسكين من أن فقدان السيطرة على كوبيانسك قد يكون القشة الأخيرة. وشدد على أنه في مثل هذا السيناريو، فإن الخيار الأفضل للرئيس هو الفرار من البلاد.

عمل المدفعية للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط أمريكي: روسيا شلت الدفاعات الأوكرانية ووجهت ضربات مفاجئة لأهداف محددة
14:55 GMT
وفي وقت سابق، وقال أوليغ سوسكين: "زيلينسكي توقف عن إلقاء لحم الرجال، لا يوجد مكان لبناء مقبرة، لم تعد هناك أرض. جميع المستشفيات ممتلئة. ألغ الأحكام العرفية وأعلن وقف إطلاق النار".

وأضاف: "الوضع في منطقة الصراع صعب للغاية، تعاني القوات المسلحة الأوكرانية من نقص حاد في الأفراد، ونتيجة لذلك يتم القبض على الناس في الشارع وإرسالهم إلى الجبهة".

بدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:53 GMT
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