https://sputnikarabic.ae/20230810/مقتل-قائد-يمني-و5-من-مرافقيه-في-كمين-لتنظيم-القاعدة-1079935553.html
مقتل قائد يمني و5 من مرافقيه في كمين لتنظيم "القاعدة"
مقتل قائد يمني و5 من مرافقيه في كمين لتنظيم "القاعدة"
قُتل قائد أمني يمني رفيع المستوى، اليوم الخميس، إثر كمين نصبه تنظيم "القاعدة" الإرهابي في محافظة أبين الساحلية جنوبي اليمن. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T10:12+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية لوكالة "سبوتنيك"، بأن عناصر من "القاعدة" فجرت عبوة ناسفة في موكب قائد قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، العميد عبد اللطيف محمد بافقية السيد، في وادي جنن شرقي مديرية مودية شمال شرقي أبين.وأضاف المصدر أن الحادث أدى إلى مقتله و5 من مرافقيه.ويأتي الاستهداف بعد أيام من تعيين رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عضو مجلس القيادة اليمني اللواء عيدروس الزبيدي، يوم الخميس الماضي، العميد بافقية قائداً لقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة أبين، عقب تصاعد هجمات تنظيم "القاعدة" على قوات المجلس في المحافظة الجنوبية.ومنذ إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي، في 22 آب/ أغسطس 2022، إطلاق قواته عملية "سهام الشرق" لتأمين محافظة أبين الساحلية من عناصر "القاعدة"، تصاعدت هجمات التنظيم على قوات المجلس موقعةً قتلى وجرحى في صفوفها.وتصاعد حضور عناصر تنظيم القاعدة (المحظور دوليا) في مناطق عدة في اليمن، منذ اندلاع الصراع على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله" اليمنية، المستمر في البلد العربي للعام التاسع توالياً.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الآلاف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230712/مقتل-جندي-وإصابة-4-آخرين-في-كمين-نصبه-مسلحو-القاعدة-جنوبي-اليمن-1079001715.html
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أخبار اليمن الأن, العالم العربي, الأخبار, أنصار الله, الجيش اليمني
أخبار اليمن الأن, العالم العربي, الأخبار, أنصار الله, الجيش اليمني
مقتل قائد يمني و5 من مرافقيه في كمين لتنظيم "القاعدة"
تابعنا عبر
قُتل قائد أمني يمني رفيع المستوى، اليوم الخميس، إثر كمين نصبه تنظيم "القاعدة" الإرهابي في محافظة أبين الساحلية جنوبي اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية لوكالة "سبوتنيك
"، بأن عناصر من "القاعدة" فجرت عبوة ناسفة في موكب قائد قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، العميد عبد اللطيف محمد بافقية السيد، في وادي جنن شرقي مديرية مودية شمال شرقي أبين.
وأضاف المصدر أن الحادث أدى إلى مقتله و5 من مرافقيه.
ويأتي الاستهداف بعد أيام من تعيين رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عضو مجلس القيادة اليمني اللواء عيدروس الزبيدي، يوم الخميس الماضي، العميد بافقية قائداً لقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة أبين، عقب تصاعد هجمات تنظيم "القاعدة" على قوات المجلس في المحافظة الجنوبية.
ومنذ إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي، في 22 آب/ أغسطس 2022، إطلاق قواته عملية "سهام الشرق" لتأمين محافظة أبين الساحلية من عناصر "القاعدة
"، تصاعدت هجمات التنظيم على قوات المجلس موقعةً قتلى وجرحى في صفوفها.
وتصاعد حضور عناصر تنظيم القاعدة (المحظور دوليا) في مناطق عدة في اليمن، منذ اندلاع الصراع على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله" اليمنية، المستمر في البلد العربي للعام التاسع توالياً.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن
، بحياة الآلاف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.