https://sputnikarabic.ae/20230811/الجيش-السوري-يحبط-هجوما-لمسلحي-النصرة-الأجانب-بريف-اللاذقية--عاجل--1079991533.html
الجيش السوري يحبط هجوما لمسلحي النصرة الأجانب بريف اللاذقية- عاجل
الجيش السوري يحبط هجوما لمسلحي النصرة الأجانب بريف اللاذقية- عاجل
شهد محور ريف اللاذقية الشمالي اشتباكات عنيفة بين وحدات من الجيش السوري مع مسلحي هيئة تحرير الشام التي تعتبر الواجهة الحالية لتنظيم جبهة النصرة (الإرهابي... 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T16:34+0000
2023-08-11T16:34+0000
2023-08-11T16:37+0000
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وقال مصدر ميداني رفيع المستوى لـ"سبوتنيك" إن "مجموعة مسلحة حاولت التسلل إلى أحد مواقع الجيش السوري على محور عين البيضة في ريف اللاذقية الشمالي ظهر اليوم الجمعة حيث تم كشف المجموعة المتسللة لينتقل المشهد الميداني إلى hاشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة تزامناً مع رمايات مدفعية مكثفة استهدفت خطوط إمداد المسلحين الخلفية في المنطقة".وأفادت مصادر "سبوتنيك" في ريف إدلب أن "فصيل ما يعرف باسم علي بن ابي طالب العامل ضمن صفوف هيئة تحرير الشام هو من نفذ الهجوم على محور عين البيضا، حيث يتكون الفصيل من مسلحين أجانب من قوميات صينية - ايغورية وشيشانية ممن كانوا يقاتلون ضمن صفوف الحزب الإسلامي التركستاني سابقا وقامت هيئة تحرير الشام بتجنيدهم بوقت سابق لصالحها".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك, رصد عسكري
أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك, رصد عسكري
الجيش السوري يحبط هجوما لمسلحي النصرة الأجانب بريف اللاذقية- عاجل
16:34 GMT 11.08.2023 (تم التحديث: 16:37 GMT 11.08.2023) تابعنا عبر
يتبع
شهد محور ريف اللاذقية الشمالي اشتباكات عنيفة بين وحدات من الجيش السوري مع مسلحي هيئة تحرير الشام التي تعتبر الواجهة الحالية لتنظيم جبهة النصرة (الإرهابي المحظور في روسيا) في إدلب.
وقال مصدر ميداني رفيع المستوى لـ"سبوتنيك" إن "مجموعة مسلحة حاولت التسلل إلى أحد مواقع الجيش السوري على محور عين البيضة في ريف اللاذقية الشمالي ظهر اليوم الجمعة حيث تم كشف المجموعة المتسللة لينتقل المشهد الميداني إلى hاشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة تزامناً مع رمايات مدفعية مكثفة استهدفت خطوط إمداد المسلحين الخلفية في المنطقة".
واضاف المصدر أنه قد تم إحباط محاولة الهجوم هذه بشكل كامل دون تغير بخارطة السيطرة.
وأفادت مصادر "سبوتنيك" في ريف إدلب أن "فصيل ما يعرف باسم علي بن ابي طالب العامل ضمن صفوف هيئة تحرير الشام هو من نفذ الهجوم على محور عين البيضا، حيث يتكون الفصيل من مسلحين أجانب من قوميات صينية - ايغورية وشيشانية ممن كانوا يقاتلون ضمن صفوف الحزب الإسلامي التركستاني سابقا وقامت هيئة تحرير الشام بتجنيدهم بوقت سابق لصالحها".