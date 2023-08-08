https://sputnikarabic.ae/20230808/مجموعات-إرهابية-تحاول-التسلل-إلى-محافظتي-حلب-واللاذقية-من-منطقة-خفض-التصعيد-في-إدلب-1079895581.html
مجموعات إرهابية تحاول التسلل إلى محافظتي حلب واللاذقية من منطقة خفض التصعيد في إدلب
مجموعات إرهابية تحاول التسلل إلى محافظتي حلب واللاذقية من منطقة خفض التصعيد في إدلب
أعلن نائب رئيس مركز التسوية الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا، فاديم كوليت، مساء أمس الثلاثاء، أن مجموعات متطرفة من الإرهابيين حاولت التسلل إلى محافظتي حلب... 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T22:05+0000
2023-08-08T22:05+0000
2023-08-08T22:05+0000
سورايا
حلب
خفض التصعيد
العالم العربي
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موسكو - سبوتنيك. وأشار كوليت خلال إفادته للصحفيين إلى رصد "محاولات تسلل من مجموعات التخريب والاستطلاع الإرهابية من منطقة خفض التصعيد في إدلب، خارج خط الاشتباك في محافظتي حلب واللاذقية".وأكد أن "قيادة القوات الروسية والقوات المسلحة السورية تتخذ جميع الإجراءات الضرورية للقضاء على التهديد الإرهابي الموجه للمدنيين والقوات الحكومية".وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
https://sputnikarabic.ae/20230804/مركز-المصالحة-الروسي-يتم-تدريب-200-مسلح-في-منطقة-خفض-التصعيد-في-إدلب--1079803947.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سورايا, حلب, خفض التصعيد, العالم العربي
سورايا, حلب, خفض التصعيد, العالم العربي
مجموعات إرهابية تحاول التسلل إلى محافظتي حلب واللاذقية من منطقة خفض التصعيد في إدلب
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أعلن نائب رئيس مركز التسوية الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا، فاديم كوليت، مساء أمس الثلاثاء، أن مجموعات متطرفة من الإرهابيين حاولت التسلل إلى محافظتي حلب واللاذقية من منطقة خفض التصعيد في إدلب.
موسكو - سبوتنيك
. وأشار كوليت خلال إفادته للصحفيين إلى رصد "محاولات تسلل من مجموعات التخريب والاستطلاع الإرهابية من منطقة خفض التصعيد في إدلب، خارج خط الاشتباك في محافظتي حلب واللاذقية".
وأكد أن "قيادة القوات الروسية والقوات المسلحة السورية تتخذ جميع الإجراءات الضرورية للقضاء على التهديد الإرهابي الموجه للمدنيين والقوات الحكومية".
وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد
، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.