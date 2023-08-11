https://sputnikarabic.ae/20230811/الخارجية-الروسية-تحذر-من-سيناريو-مواجهة-عسكرية-طويلة-الأمد-في-النيجر-1079990390.html
الخارجية الروسية تحذر من سيناريو مواجهة عسكرية "طويلة الأمد" في النيجر
الخارجية الروسية تحذر من سيناريو مواجهة عسكرية "طويلة الأمد" في النيجر
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الطريقة العسكرية لحل الأزمة في النيجر قد تؤدي إلى مواجهة مطولة وزعزعة استقرار الوضع في منطقة الصحراء والساحل. 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T15:57+0000
2023-08-11T15:57+0000
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ونشرت الوزارة بيانا على موقع الرسمي "طريقة عسكرية لحل الأزمة في النيجر يمكن أن تؤدي إلى مواجهة مطولة في ذلك البلد، فضلا عن زعزعة حادة للوضع في منطقة الصحراء والساحل".وأشارت الوزارة إلى "جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" لاستعادة النظام الدستوري في النيجر من خلال الحوار مع السلطات الجديدة في البلاد.وصرح الرئيس النيجيري ورئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، بولا أحمد تينوبو، يوم أمس الخميس، بأن كل الخيارات مطروحة على الطاولة فيما يتعلق بأزمة النيجر، بما في ذلك استخدام القوة كحل أخير.وقال بولا أحمد تينوبو خلال القمة الاستثنائية للمجموعة: "لم يتم استبعاد أي خيارات من جدول الأعمال، بما في ذلك استخدام القوة كملاذ أخير".وشددت "إيكواس" أيضا على أنها تدعم الإجراءات التقييدية ضد أي شخص يحاول عرقلة استعادة النظام الدستوري في النيجر.
https://sputnikarabic.ae/20230811/رئيس-ساحل-العاجل-إيكواس-مستعدة-للتدخل-عسكريا-في-النيجر-بأقرب-وقت-ممكن-1079985399.html
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النيجر, العالم, أفريقيا, شمال أفريقيا
النيجر, العالم, أفريقيا, شمال أفريقيا
الخارجية الروسية تحذر من سيناريو مواجهة عسكرية "طويلة الأمد" في النيجر
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الطريقة العسكرية لحل الأزمة في النيجر قد تؤدي إلى مواجهة مطولة وزعزعة استقرار الوضع في منطقة الصحراء والساحل.
ونشرت الوزارة بيانا على موقع الرسمي "طريقة عسكرية لحل الأزمة في النيجر يمكن أن تؤدي إلى مواجهة مطولة في ذلك البلد، فضلا عن زعزعة حادة للوضع في منطقة الصحراء والساحل".
وأشارت الوزارة إلى "جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" لاستعادة النظام الدستوري في النيجر من خلال الحوار مع السلطات الجديدة في البلاد.
روسيا تدعم جهود الوساطة التي تقوم بها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بهدف إيجاد سبل للخروج من الأزمة الحالية.
وصرح الرئيس النيجيري ورئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، بولا أحمد تينوبو، يوم أمس الخميس، بأن كل الخيارات مطروحة على الطاولة فيما يتعلق بأزمة النيجر، بما في ذلك استخدام القوة كحل أخير.
وقال بولا أحمد تينوبو خلال القمة الاستثنائية للمجموعة: "لم يتم استبعاد أي خيارات من جدول الأعمال، بما في ذلك استخدام القوة كملاذ أخير".
وشددت "إيكواس
" أيضا على أنها تدعم الإجراءات التقييدية ضد أي شخص يحاول عرقلة استعادة النظام الدستوري في النيجر.