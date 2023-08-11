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https://sputnikarabic.ae/20230811/انتصار-المشرط-الروسي-لانتسيت-تسجل-أكثر-من-500-إصابة-دقيقة-للهدف-1079982432.html
انتصار "المشرط" الروسي... "لانتسيت" تسجل أكثر من 500 إصابة دقيقة للهدف
انتصار "المشرط" الروسي... "لانتسيت" تسجل أكثر من 500 إصابة دقيقة للهدف
جزء كبير من نطاق عمليات المسيرة الروسية "لانتسيت" يستهدف مدافع هاوتزر "إم 777" ومدافع ميدانية أخرى، بالإضافة إلى قذائف الهاون التابعة للقوات المسلحة... 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T12:57+0000
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في "السجل الحافل" للأهداف التي أصابتها المسيرة الانتحارية "لانتسيت" في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، يوجد أيضًا دفاعات جوية مدمرة من طراز "إس-300 إيه بي أو"، والدبابات الألمانية "ليوبارد 2"، ومركبات قتال المشاة الأمريكية "برادلي"، والمدافع الفرنسية "سيزار" (قيصر) ذاتية الدفع، ومدافع هاوتزر "كراب" البولندية، وغيرها من معدات دول حلف الـ"ناتو".ويشير المحللون إلى أنه "من بين أسلحة الضربات المحلية، تحول "المشرط" الروسي إلى وسيلة غير واضحة للعدو في تعطيل هجومه المضاد".شاهد أيضا - طائرات دون طيار هجومية روسية بعيدة المدىقد يعجبك أيضا - مقارنة بين المسيرات الانتحارية الروسية والأمريكية
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انفوجرافيك, رصد عسكري, سلاح روسيا, инфографика
انفوجرافيك, رصد عسكري, سلاح روسيا, инфографика

انتصار "المشرط" الروسي... "لانتسيت" تسجل أكثر من 500 إصابة دقيقة للهدف

12:57 GMT 11.08.2023
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جزء كبير من نطاق عمليات المسيرة الروسية "لانتسيت" يستهدف مدافع هاوتزر "إم 777" ومدافع ميدانية أخرى، بالإضافة إلى قذائف الهاون التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفقا لما ذكرته البوابة الروسية للإحصائيات العسكرية "لوست آرمور".
في "السجل الحافل" للأهداف التي أصابتها المسيرة الانتحارية "لانتسيت" في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، يوجد أيضًا دفاعات جوية مدمرة من طراز "إس-300 إيه بي أو"، والدبابات الألمانية "ليوبارد 2"، ومركبات قتال المشاة الأمريكية "برادلي"، والمدافع الفرنسية "سيزار" (قيصر) ذاتية الدفع، ومدافع هاوتزر "كراب" البولندية، وغيرها من معدات دول حلف الـ"ناتو".
تم تدمير أكثر من 170 من أصل 500 هدف، وأكثر من 260 أصيب بأضرار جسيمة.
ساعد استخدام هذا النوع من السلاح على تقليل عدد الهجمات على دونيتسك بشكل كبير.
ويشير المحللون إلى أنه "من بين أسلحة الضربات المحلية، تحول "المشرط" الروسي إلى وسيلة غير واضحة للعدو في تعطيل هجومه المضاد".
مسيرة لانتسيت الانتحارية - سبوتنيك عربي
مسيرة لانتسيت الانتحارية - سبوتنيك عربي
شاهد أيضا - طائرات دون طيار هجومية روسية بعيدة المدى
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