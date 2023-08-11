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https://sputnikarabic.ae/20230811/دبلوماسي-روسي-يستبعد-إعادة-إعمار-أوكرانيا-في-حال-استمرار-ضخ-الأسلحة-1079994680.html
دبلوماسي روسي يستبعد إعادة إعمار أوكرانيا في حال استمرار "ضخ الأسلحة"
دبلوماسي روسي يستبعد إعادة إعمار أوكرانيا في حال استمرار "ضخ الأسلحة"
أعلن السفير الروسي في لندن، أندريه كيلين، اليوم الجمعة أن أوكرانيا، إذا استمر ضخها بالأسلحة الغربية، ستتحول إلى "دولة فاشلة". 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T19:24+0000
2023-08-11T19:24+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال كيلين في مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، ونُشرت المقابلة على قناة اليوتيوب الخاصة بالسفارة: "أرى طريقتين فقط للخروج من هذا الوضع (للخروج من الصراع)، إذا استمر ضخ الأسلحة الأوكرانية، وإذا استمرت الهجمات والأعمال العدائية من أوكرانيا، فسوف يفضي هذا الأمر بأن تصبح أوكرانيا دولة فاشلة.وقال السفير: إن "روسيا ستقدر جهود جميع الدول، بما في ذلك الدول الأفريقية، لحل الصراع الأوكراني، لكن لا توجد مبادرة حقيقية من شأنها "إعطاء مخرج واقعي من هذه الأزمة".وأضاف أنه "في الوقت نفسه، ليس لدى موسكو حتى الآن معلومات حول ما حدث في جدة خلال المشاورات بشأن أوكرانيا يومي 5 و 6 أغسطس / آب".وختم كيلين: "بالإضافة إلى ذلك، يجب توفير الأمن وجميع الظروف المواتية للناطقين بالروسية، كما يجب الاعتراف بالحقائق الإقليمية الحديثة".
https://sputnikarabic.ae/20230811/الاستسلام-طريق-السلام-روسيا-تعلق-على-طلب-بايدن-بتمويل-إضافي-لدعم-أوكرانيا-1079974499.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

دبلوماسي روسي يستبعد إعادة إعمار أوكرانيا في حال استمرار "ضخ الأسلحة"

19:24 GMT 11.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatskyانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أعلن السفير الروسي في لندن، أندريه كيلين، اليوم الجمعة أن أوكرانيا، إذا استمر ضخها بالأسلحة الغربية، ستتحول إلى "دولة فاشلة".
وقال كيلين في مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، ونُشرت المقابلة على قناة اليوتيوب الخاصة بالسفارة: "أرى طريقتين فقط للخروج من هذا الوضع (للخروج من الصراع)، إذا استمر ضخ الأسلحة الأوكرانية، وإذا استمرت الهجمات والأعمال العدائية من أوكرانيا، فسوف يفضي هذا الأمر بأن تصبح أوكرانيا دولة فاشلة.

إنه أمر مروع، لأنه ببساطة لن يكون هناك من يعيد إعمارها لاحقًا، ولن يكون هناك أموال لذلك أو ستكون هناك محادثات سلام واقعية.

وقال السفير: إن "روسيا ستقدر جهود جميع الدول، بما في ذلك الدول الأفريقية، لحل الصراع الأوكراني، لكن لا توجد مبادرة حقيقية من شأنها "إعطاء مخرج واقعي من هذه الأزمة".
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وأضاف أنه "في الوقت نفسه، ليس لدى موسكو حتى الآن معلومات حول ما حدث في جدة خلال المشاورات بشأن أوكرانيا يومي 5 و 6 أغسطس / آب".

وبحسب الدبلوماسي، فإن الاتفاقية التي ستوافق عليها روسيا وتقبلها، يجب أن تفترض عدم وجود تهديدات لروسيا من كييف، بما في ذلك وضع أوكرانيا غير النووي المحايد.

وختم كيلين: "بالإضافة إلى ذلك، يجب توفير الأمن وجميع الظروف المواتية للناطقين بالروسية، كما يجب الاعتراف بالحقائق الإقليمية الحديثة".
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