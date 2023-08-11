https://sputnikarabic.ae/20230811/سو--57-وسو--35-تتزودان-بترسانة-صواريخ-جديدة-متطورة-1079973895.html
"سو- 57" و"سو- 35" تتزودان بترسانة صواريخ جديدة متطورة
"سو- 57" و"سو- 35" تتزودان بترسانة صواريخ جديدة متطورة
سيعرض المصنعون الروس مقاتلات "سو-35" و"سو-57" وهي مزودة بأحدث الأسلحة الموجهة في منتدى "آرميا - 2023". 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T07:46+0000
2023-08-11T07:46+0000
2023-08-11T07:46+0000
رصد عسكري
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وبحسب شركة "روس أوبورون إكسبورت": "سيتم تقديم ابتكارات جديدة أخرى من صناعة الدفاع الروسية في المنتدى وهي السيارة المدرعة "إس تي إس- 3 أخمات"، وذخيرة مدفعية، ونظام "Raptor" للقنص".في المجموع، سيقدم جناح الشركة أكثر من 200 نوع من الأسلحة. ينقسم المعرض إلى عدة أقسام، وهي الأنظمة التي أثبتت جدواها في القتال، والأسلحة الصغيرة ، وأسلحة المعارك القريبة، وبدلات العسكري مع المعدات، ووسائل الاتصال.سيعقد منتدى "آرميا - 2023"، في الفترة من 14 إلى 20 أغسطس/آب الجاري، في مركز باتريوت للمؤتمرات والمعارض بالقرب من العاصمة موسكو.
https://sputnikarabic.ae/20230810/تزويد-مقاتلات-سو-57-بمحركات-جديدة-1079930186.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"سو- 57" و"سو- 35" تتزودان بترسانة صواريخ جديدة متطورة
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سيعرض المصنعون الروس مقاتلات "سو-35" و"سو-57" وهي مزودة بأحدث الأسلحة الموجهة في منتدى "آرميا - 2023".
وبحسب شركة "روس أوبورون إكسبورت": "سيتم تقديم ابتكارات جديدة أخرى من صناعة الدفاع الروسية في المنتدى وهي السيارة المدرعة "إس تي إس- 3 أخمات"، وذخيرة مدفعية، ونظام "Raptor" للقنص".
في المجموع، سيقدم جناح الشركة أكثر من 200 نوع من الأسلحة. ينقسم المعرض إلى عدة أقسام، وهي الأنظمة التي أثبتت جدواها في القتال، والأسلحة الصغيرة ، وأسلحة المعارك القريبة، وبدلات العسكري مع المعدات، ووسائل الاتصال.
سيعقد منتدى "آرميا - 2023"، في الفترة من 14 إلى 20 أغسطس/آب الجاري، في مركز باتريوت للمؤتمرات والمعارض بالقرب من العاصمة موسكو.