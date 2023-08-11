https://sputnikarabic.ae/20230811/سياسي-جمهوري-يحذر-من-مخاطر-اندلاع-ثورة-داخل-أمريكا-1079994841.html
سياسي جمهوري يحذر من مخاطر اندلاع ثورة داخل أمريكا
سياسي جمهوري يحذر من مخاطر اندلاع ثورة داخل أمريكا
حذر نائب يتبع للحزب الجمهوري الأمريكي، اليوم الجمعة، من أن الولايات المتحدة تتجه نحو ثورة أو حرب أهلية، وذلك في حال استمرار الحكومة الأمريكية في استخدام... 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T19:57+0000
2023-08-11T19:57+0000
2023-08-11T19:57+0000
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وقال النائب عن ولاية ميشيغان الأمريكية، مات مادوك، في كلمة مسجلة له، إنه "إذا استمرت الحكومة في استخدام الوزارات كسلاح ضد المحافظين والمواطنين من دافعي الضرائب، فسوف يغضب شخص ما لدرجة أنه سيطلق النار، أو سنشهد حربا أهلية أو ثورة من نوع ما".كما عبّر مادوك عن اعتقاده بأن أعضاء الحزب الديمقراطي يعتزمون "الغش مرة أخرى" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، وكذلك محاولة حرمان المواطنين الأمريكيين من فرصة التشكيك في نتائج التصويت. وأوضح: "يرغب الديمقراطيون في التأكد من أن أي شخص يشكك في الانتخابات أو يخوض انتخابات 2024 معرّض للخطر".يشار إلى أن عضو مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري جريج ستيوبي، قال على الهواء على قناة "نيوزماكس" التلفزيونية، أمس الخميس، إنه يعتزم تقديم قرار لعزل الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.وقال عضو الكونغرس الأمريكي: "أنوي غدا تقديم قرار لعزل جو بايدن، بتهمة الرشوة والابتزاز وعرقلة العدالة والتزوير والتورط المالي في المخدرات والدعارة".وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، للفوز بفترة ولاية جديدة، بينما ينافسه عن الحزب الجمهوري، سلفه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والذي زعم مرارا أن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020 مزورة لصالح الديمقراطيين.
https://sputnikarabic.ae/20220401/أمريكا-تكشف-مخططا-لإشعال-حرب-أهلية-واستخدام-سلاح-دمار-شامل-في-البلاد-1060747265.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, جو بايدن
سياسي جمهوري يحذر من مخاطر اندلاع ثورة داخل أمريكا
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حذر نائب يتبع للحزب الجمهوري الأمريكي، اليوم الجمعة، من أن الولايات المتحدة تتجه نحو ثورة أو حرب أهلية، وذلك في حال استمرار الحكومة الأمريكية في استخدام الوزارات كسلاح ضد الأمريكيين المحافظين.
وقال النائب عن ولاية ميشيغان الأمريكية، مات مادوك، في كلمة مسجلة له
، إنه "إذا استمرت الحكومة في استخدام الوزارات كسلاح ضد المحافظين والمواطنين من دافعي الضرائب، فسوف يغضب شخص ما لدرجة أنه سيطلق النار، أو سنشهد حربا أهلية أو ثورة من نوع ما".
كما عبّر مادوك عن اعتقاده بأن أعضاء الحزب الديمقراطي يعتزمون "الغش مرة أخرى" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، وكذلك محاولة حرمان المواطنين الأمريكيين من فرصة التشكيك في نتائج التصويت.
وأوضح: "يرغب الديمقراطيون في التأكد من أن أي شخص يشكك في الانتخابات أو يخوض انتخابات 2024 معرّض للخطر".
يشار إلى أن عضو مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري جريج ستيوبي، قال على الهواء على قناة "نيوزماكس" التلفزيونية، أمس الخميس، إنه يعتزم تقديم قرار لعزل الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن
.
وقال عضو الكونغرس الأمريكي: "أنوي غدا تقديم قرار لعزل جو بايدن، بتهمة الرشوة والابتزاز وعرقلة العدالة والتزوير والتورط المالي في المخدرات والدعارة".
وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، للفوز بفترة ولاية جديدة، بينما ينافسه عن الحزب الجمهوري، سلفه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والذي زعم مرارا أن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020 مزورة لصالح الديمقراطيين.