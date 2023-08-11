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https://sputnikarabic.ae/20230811/لحظات-تاريخية-لروسيا-إطلاق-لونا---25-إلى-القمر-1079972290.html
لحظات تاريخية لروسيا... إطلاق "لونا - 25" إلى القمر
لحظات تاريخية لروسيا... إطلاق "لونا - 25" إلى القمر
أطلقت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، صباح اليوم الجمعة، أول محطة قمرية روسية، تحمل اسم "لونا - 25"، من القاعدة الفضائية "فوستوتشني". 11.08.2023, سبوتنيك عربي
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تم إنشاء محطة "لونا - 25" باستخدام قاعدة عناصر روسية بالكامل، وأحدث الإنجازات في مجال أجهزة الفضاء. وتعني كلمة "لونا" بالروسية "القمر". وتتمثل المهمة الرئيسية للبعثة في تطوير تقنيات الهبوط السلس الأساسية في المنطقة شبه القطبية وإجراء دراسات الاتصال بالقطب الجنوبي للقمر.ومن المقرر أن تصبح المركبة "لونا - 25" أول محطة في العالم تهبط في منطقة القطب الجنوبي للقمر، حيث من المفترض أن تتم عملية الهبوط، في 21 أغسطس/ آب الجاري.وتشاهدون في ألبوم الصور بعدسة "سبوتنيك" مشاهد للحظات تاريخية لروسيا الحديثة لإطلاق محطة "لونا - 25" إلى القمر.يُذكر أن آخر مهمة فضائية نحو القمر كانت في زمن الاتحاد السوفيتي، عام 1976.
https://sputnikarabic.ae/20230810/لونا-25-أول-محطة-أوتوماتيكية-في-تاريخ-روسيا-الحديث-1079952130.html
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صور, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الفضاء
صور, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الفضاء

لحظات تاريخية لروسيا... إطلاق "لونا - 25" إلى القمر

07:52 GMT 11.08.2023 (تم التحديث: 08:07 GMT 11.08.2023)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق الصاروخ الحامل "سويوز-1.2بي" مع بلوك الاطلاق "فريغات" والمحطة الأوتوماتيكية "لونا-25" من قاعدة فوستوشني الفضائية
إطلاق الصاروخ الحامل سويوز-1.2بي مع بلوك الاطلاق فريغات والمحطة الأوتوماتيكية لونا-25 من قاعدة فوستوشني الفضائية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أطلقت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، صباح اليوم الجمعة، أول محطة قمرية روسية، تحمل اسم "لونا - 25"، من القاعدة الفضائية "فوستوتشني".
تم إنشاء محطة "لونا - 25" باستخدام قاعدة عناصر روسية بالكامل، وأحدث الإنجازات في مجال أجهزة الفضاء. وتعني كلمة "لونا" بالروسية "القمر". وتتمثل المهمة الرئيسية للبعثة في تطوير تقنيات الهبوط السلس الأساسية في المنطقة شبه القطبية وإجراء دراسات الاتصال بالقطب الجنوبي للقمر.
ومن المقرر أن تصبح المركبة "لونا - 25" أول محطة في العالم تهبط في منطقة القطب الجنوبي للقمر، حيث من المفترض أن تتم عملية الهبوط، في 21 أغسطس/ آب الجاري.
وتشاهدون في ألبوم الصور بعدسة "سبوتنيك" مشاهد للحظات تاريخية لروسيا الحديثة لإطلاق محطة "لونا - 25" إلى القمر.
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

إطلاق الصاروخ الحامل "سويوز-1.2بي" مع بلوك الاطلاق "فريغات" والمحطة الأوتوماتيكية "لونا - 25" من قاعدة "فوستوشني" الفضائية.

إطلاق الصاروخ الحامل &quot;سويوز-1.2بي&quot; مع بلوك الاطلاق &quot;فريغات&quot; والمحطة الأوتوماتيكية &quot;لونا - 25&quot; من قاعدة &quot;فوستوشني&quot; الفضائية. - سبوتنيك عربي
1/6
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
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إطلاق الصاروخ الحامل "سويوز-1.2بي" مع بلوك الاطلاق "فريغات" والمحطة الأوتوماتيكية "لونا - 25" من قاعدة "فوستوشني" الفضائية.

© Sputnik . Roscosmos Press Service/RSC Energia / الانتقال إلى بنك الصور

تسليم محطة "لونا - 25" الأوتوماتيكية التابعة لجمعية لافوشكين العلمية والإنتاجية إلى قاعدة "فوستوشني" الفضائية.

تسليم محطة &quot;لونا - 25&quot; الأوتوماتيكية التابعة لجمعية لافوشكين العلمية والإنتاجية إلى قاعدة &quot;فوستوشني&quot; الفضائية. - سبوتنيك عربي
2/6
© Sputnik . Roscosmos Press Service/RSC Energia
/
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تسليم محطة "لونا - 25" الأوتوماتيكية التابعة لجمعية لافوشكين العلمية والإنتاجية إلى قاعدة "فوستوشني" الفضائية.

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

إطلاق الصاروخ الحامل "سويوز-1.2بي" مع بلوك الاطلاق "فريغات" والمحطة الأوتوماتيكية "لونا - 25" من قاعدة "فوستوشني" الفضائية.

إطلاق الصاروخ الحامل &quot;سويوز-1.2بي&quot; مع بلوك الاطلاق &quot;فريغات&quot; والمحطة الأوتوماتيكية &quot;لونا - 25&quot; من قاعدة &quot;فوستوشني&quot; الفضائية. - سبوتنيك عربي
3/6
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
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إطلاق الصاروخ الحامل "سويوز-1.2بي" مع بلوك الاطلاق "فريغات" والمحطة الأوتوماتيكية "لونا - 25" من قاعدة "فوستوشني" الفضائية.

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

إطلاق الصاروخ الحامل "سويوز-1.2بي" مع بلوك الاطلاق "فريغات" والمحطة الأوتوماتيكية "لونا - 25" من قاعدة "فوستوشني" الفضائية.

إطلاق الصاروخ الحامل &quot;سويوز-1.2بي&quot; مع بلوك الاطلاق &quot;فريغات&quot; والمحطة الأوتوماتيكية &quot;لونا - 25&quot; من قاعدة &quot;فوستوشني&quot; الفضائية. - سبوتنيك عربي
4/6
© Sputnik . Grigory Sysoev
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إطلاق الصاروخ الحامل "سويوز-1.2بي" مع بلوك الاطلاق "فريغات" والمحطة الأوتوماتيكية "لونا - 25" من قاعدة "فوستوشني" الفضائية.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

مراقبة بث إطلاق الصاروخ الحامل "سويوز-1.2بي" مع بلوك الاطلاق "فريغات" والمحطة الأوتوماتيكية "لونا - 25" من قاعدة فوستوشني الفضائية، في جناح "كوسموس" (الفضاء) في الحديقة العامة "في دي إن خا" في موسكو.

مراقبة بث إطلاق الصاروخ الحامل &quot;سويوز-1.2بي&quot; مع بلوك الاطلاق &quot;فريغات&quot; والمحطة الأوتوماتيكية &quot;لونا - 25&quot; من قاعدة فوستوشني الفضائية، في جناح &quot;كوسموس&quot; (الفضاء) في الحديقة العامة &quot;في دي إن خا&quot; في موسكو. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Maksim Blinov
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مراقبة بث إطلاق الصاروخ الحامل "سويوز-1.2بي" مع بلوك الاطلاق "فريغات" والمحطة الأوتوماتيكية "لونا - 25" من قاعدة فوستوشني الفضائية، في جناح "كوسموس" (الفضاء) في الحديقة العامة "في دي إن خا" في موسكو.

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

إطلاق الصاروخ الحامل "سويوز-1.2بي" مع بلوك الاطلاق "فريغات" والمحطة الأوتوماتيكية "لونا - 25" من قاعدة "فوستوشني" الفضائية.

إطلاق الصاروخ الحامل &quot;سويوز-1.2بي&quot; مع بلوك الاطلاق &quot;فريغات&quot; والمحطة الأوتوماتيكية &quot;لونا - 25&quot; من قاعدة &quot;فوستوشني&quot; الفضائية. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Grigory Sysoev
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إطلاق الصاروخ الحامل "سويوز-1.2بي" مع بلوك الاطلاق "فريغات" والمحطة الأوتوماتيكية "لونا - 25" من قاعدة "فوستوشني" الفضائية.

1/6
© Sputnik . Grigory Sysoev
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إطلاق الصاروخ الحامل "سويوز-1.2بي" مع بلوك الاطلاق "فريغات" والمحطة الأوتوماتيكية "لونا - 25" من قاعدة "فوستوشني" الفضائية.

2/6
© Sputnik . Roscosmos Press Service/RSC Energia
/
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تسليم محطة "لونا - 25" الأوتوماتيكية التابعة لجمعية لافوشكين العلمية والإنتاجية إلى قاعدة "فوستوشني" الفضائية.

3/6
© Sputnik . Grigory Sysoev
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إطلاق الصاروخ الحامل "سويوز-1.2بي" مع بلوك الاطلاق "فريغات" والمحطة الأوتوماتيكية "لونا - 25" من قاعدة "فوستوشني" الفضائية.

4/6
© Sputnik . Grigory Sysoev
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إطلاق الصاروخ الحامل "سويوز-1.2بي" مع بلوك الاطلاق "فريغات" والمحطة الأوتوماتيكية "لونا - 25" من قاعدة "فوستوشني" الفضائية.

5/6
© Sputnik . Maksim Blinov
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مراقبة بث إطلاق الصاروخ الحامل "سويوز-1.2بي" مع بلوك الاطلاق "فريغات" والمحطة الأوتوماتيكية "لونا - 25" من قاعدة فوستوشني الفضائية، في جناح "كوسموس" (الفضاء) في الحديقة العامة "في دي إن خا" في موسكو.

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© Sputnik . Grigory Sysoev
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إطلاق الصاروخ الحامل "سويوز-1.2بي" مع بلوك الاطلاق "فريغات" والمحطة الأوتوماتيكية "لونا - 25" من قاعدة "فوستوشني" الفضائية.

يُذكر أن آخر مهمة فضائية نحو القمر كانت في زمن الاتحاد السوفيتي، عام 1976.
المحطة الأوتوماتيكية الأولى في التاريخ الحديث لروسيا لونا-25 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
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"لونا-25"... أول محطة أوتوماتيكية في تاريخ روسيا الحديث
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