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"لونا-25"... أول محطة أوتوماتيكية في تاريخ روسيا الحديث
"لونا-25"... أول محطة أوتوماتيكية في تاريخ روسيا الحديث
في 11 أغسطس/ آب 2023 ، ستتوجه "لونا-25 "، أول محطة أوتوماتيكية في تاريخ روسيا الاتحادية الحديث، إلى القطب الجنوبي للقمر للبحث عن المياه. كما ستعمل المحطة على... 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T13:07+0000
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وذكرت "روسكوسموس" في بيان: "تم إنشاء محطة "لونا- 25" باستخدام قاعدة عناصر روسية بالكامل وأحدث الإنجازات في مجال الأجهزة الفضائية".وأشارت "روسكوسموس" سابقًا إلى أنه "سيتعين على المحطة الفضائية أخذ عينات من التربة وتحليلها، وإجراء البحوث العلمية، بما في ذلك دراسة الطبقة العليا من التراب السطحي بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، وكذلك الغلاف الخارجي للقمر".يُذكر أن آخر مهمة فضائية نحو القمر كانت في زمن الاتحاد السوفيتي عام 1976.تعرفوا على المحطة الأوتوماتيكية الأولى في التاريخ الحديث لروسيا "لونا-25" وخصائصها الفنية وأهداف المهمة الفضائية، من خلال الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك".شاهد أيضا - الصاروخ الحامل لمركبة "لونا" يصل إلى قاعدة فوستوشني الفضائية قبل إطلاقه إلى القمر... فيديو
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انفوجرافيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الفضاء, инфографика
انفوجرافيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الفضاء, инфографика

"لونا-25"... أول محطة أوتوماتيكية في تاريخ روسيا الحديث

13:07 GMT 10.08.2023
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في 11 أغسطس/ آب 2023 ، ستتوجه "لونا-25 "، أول محطة أوتوماتيكية في تاريخ روسيا الاتحادية الحديث، إلى القطب الجنوبي للقمر للبحث عن المياه. كما ستعمل المحطة على تحسين تقنية الهبوط الناعم، وجمع عينات من التربة وتحليلها، وإجراء بحث علمي طويل المدى.
وذكرت "روسكوسموس" في بيان: "تم إنشاء محطة "لونا- 25" باستخدام قاعدة عناصر روسية بالكامل وأحدث الإنجازات في مجال الأجهزة الفضائية".
وأشارت "روسكوسموس" سابقًا إلى أنه "سيتعين على المحطة الفضائية أخذ عينات من التربة وتحليلها، وإجراء البحوث العلمية، بما في ذلك دراسة الطبقة العليا من التراب السطحي بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، وكذلك الغلاف الخارجي للقمر".
يُذكر أن آخر مهمة فضائية نحو القمر كانت في زمن الاتحاد السوفيتي عام 1976.
تعرفوا على المحطة الأوتوماتيكية الأولى في التاريخ الحديث لروسيا "لونا-25" وخصائصها الفنية وأهداف المهمة الفضائية، من خلال الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك".
شاهد أيضا - الصاروخ الحامل لمركبة "لونا" يصل إلى قاعدة فوستوشني الفضائية قبل إطلاقه إلى القمر... فيديو
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