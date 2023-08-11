https://sputnikarabic.ae/20230811/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يكشف-عن-مكاسب-مهمة-تجنيها-السعودية-من-التطبيع-1079987251.html

وزير الخارجية الإسرائيلي يكشف عن "مكاسب مهمة" تجنيها السعودية من التطبيع

وزير الخارجية الإسرائيلي يكشف عن "مكاسب مهمة" تجنيها السعودية من التطبيع

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الجمعة، إن السعودية ستجني فوائد من التطبيع لا تقل عن تلك التي ستحصل عليها إسرائيل. 11.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-11T14:27+0000

2023-08-11T14:27+0000

2023-08-11T14:27+0000

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ونقلت صحيفة "معاريف" عن وزير كوهين قوله: "للولايات المتحدة مصلحة في الترويج لاتفاقية سلام بين السعودية وإسرائيل، لأنها ستسهم في الاستقرار الإقليمي، وخفض أسعار الطاقة، وستكون إنجازًا مهمًا للرئيس بايدن قبل الانتخابات".ومضى بقوله: "اتفاقيات إبراهيم التي أدت إلى ازدهار العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، كما ينعكس في اتفاقية التجارة والسياحة والاستثمار، تشهد على الإمكانات الهائلة الكامنة في الاتفاقية بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، التي هي زعيمة العالم الإسلامي". في سياق متصل، نقل الصحيفة عن مصادر سياسية إسرائيلية، لم تسمها إن الاتصالات بين الأمريكيين والسعوديين لم تنضج بعد لإجراء مفاوضات حقيقية متقدمة حول تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب.وأضافت المصادر أنه رغم عدم نضج المفاوضات بعد، تشهد إسرائيل تزايد التقارير والبيانات حول هذا الموضوع، بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة والتي تزعم وجود تقدم نحو التوصل لاتفاق مع السعودية.وقالت الصحيفة: "في إسرائيل، يميلون إلى رؤية الاقتباس المنسوب إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في "وول ستريت جورنال"، والذي قال بموجبه لمستشاريه إنه "لن يتسرع في توقيع الاتفاق مع الحكومة المتطرفة التي تتولى السلطة في إسرائيل- على انها ليست نقطة نهاية، بل نقطة انطلاق للمفاوضات بين السعودية والولايات المتحدة".وبحسب الصحيفة: "عندما يجتمع كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مع نظرائهم الأمريكيين، بمن فيهم وزير الدفاع يوآف جالانت مع نظيره لويد أوستن، يدور الخطاب، من بين أمور أخرى، حول حقيقة أنه إذا تم توقيع اتفاقية بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، فسيتعين الحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل أيضا تجاه السعوديين".وفيما يتعلق بسعي الرياض لإقامة محطة لإنتاج الطاقة النووية للأغراض المدنية قالت الصحيفة إن الموضوع لم يتم بحثه بعد في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لانه حتى الآن ليس من الواضح على أي نموذج سيوافق الأمريكيون فيما يتعلق بالمشروع وما إن كان سيتم إقامته تحت رعاية امريكية كاملة.

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