https://sputnikarabic.ae/20230506/إسرائيل-تؤكد-تطلعها-لتعزيز-التعاون-مع-الإمارات-1076724195.html

إسرائيل تؤكد تطلعها لتعزيز التعاون مع الإمارات

إسرائيل تؤكد تطلعها لتعزيز التعاون مع الإمارات

أعرب السفير الإسرائيلي لدى الإمارات، أمير حايك، عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات. 06.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-06T12:04+0000

2023-05-06T12:04+0000

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وأشاد السفير الإسرائيلي في كلمة له بمناسبة ما يسمى "اليوم الوطني لإسرائيل"، "بالعلاقات الثنائية بين بلاده ودولة الإمارات، التي تشهد تطورا مستمرا في المجالات كافة"، مؤكداً أن بلاده تتطلع قدماً إلى تعزيز أواصر التعاون مع دولة الإمارات في المجالات كافة"، حسب وكالة الأنباء الإماراتية- وام.وأقامت السفارة الإسرائيلية في الإمارات، يوم الخميس الماضي، احتفالا بذكرى قيام الدولة الـ75.ووقعت إسرائيل والإمارات، الشهر الماضي، على "الاتفاقية الجمركية بين الجانبين"، وذلك بحضور رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية، إيلي كوهين، وسفير الإمارات لدى إسرائيل، محمد آل خاجة.وقال كوهين، إن "دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ نبأ مهم للاقتصاد الإسرائيلي لتعزيز العلاقة مع الإمارات ودليل إضافي على أهمية اتفاقيات أبراهام"، مضيفا: "نعمل هذه الأيام على توسيع اتفاقيات أبراهام لتشمل دولا أخرى".وتعد اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل والإمارات أول اتفاقية تجارة كبيرة لإسرائيل مع بلد عربي، وتستهدف بمرور الوقت زيادة حجم التجارية البينية السنوي إلى ما يربو على 10 مليارات دولار.وفي أيلول/ سبتمبر 2020، وقعت إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين اتفاقي سلام، فيما وافق السودان لاحقا على اتخاذ خطوة مماثلة، وحذا المغرب حذوها بعدها بشهر، وسط تأكيد نتنياهو أن دولا عربية وإسلامية أخرى ستلتحق قريبا بقطار التطبيع.

https://sputnikarabic.ae/20230401/الإمارات-تعلن-دخول-اتفاقية-الشراكة-الاقتصادية-الشاملة-مع-إسرائيل-حيز-التنفيذ-1075394926.html

https://sputnikarabic.ae/20230326/أول-تعليق-من-نتنياهو-بعد-دخول-اتفاق-التجارة-الحرة-بين-إسرائيل-والإمارات-حيز-التنفيذ-1075172462.html

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