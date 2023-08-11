https://sputnikarabic.ae/20230811/وفد-أمريكي-يتفقد-الحدود-الإسرائيلية-اللبنانية-على-خلفية-التوتر-مع-حزب-الله-صور-1079975179.html
وفد أمريكي يتفقد الحدود الإسرائيلية اللبنانية على خلفية التوتر مع "حزب الله"... صور
وفد أمريكي يتفقد الحدود الإسرائيلية اللبنانية على خلفية التوتر مع "حزب الله"... صور
قام وفد أمريكي يضم أكثر من 24 نائبا ديمقراطيا من مجلس النواب، أمس الخميس، بزيارة إلى الحدود الإسرائيلية اللبنانية على خلفية التوتر مع "حزب الله". 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T08:25+0000
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وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الجمعة، في تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على موقع "إكس"(تويتر سابقا)، أن وفدا أمريكيا رفيع المستوى تفقد الحدود مع لبنان، وقام بزيارة أنفاق "حزب الله" اللبناني، شمالي البلاد.وأكّدت الدفاع الإسرائيلية أن الوفد الأمريكي المكون من 24 عضوا ديمقراطيا في مجلس النواب الأمريكي، قد قام بجولة في بطارية المنظومة الدفاعية الإسرائيلية "القبة الحديدية" فضلا عن أنفاق ما أسمتها بـ"أنفاق حزب الله".وأشارت الوزارة إلى أن الجانبين الإسرائيلي والأمريكي قد أجريا مناقشات جادة ومثمرة تتعلق بالتحديات الأمنية المشتركة وتعزيز الروابط القوية بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية، تصاعد التوترات بشكل كبير. وأواخر الشهر الماضي، قدمت تل أبيب، شكوى رسمية ضد لبنان إلى مجلس الأمن الدولي، مطالبة بإلزام بيروت بـ"تحرك فوري لمنع إقامة "حزب الله" بنى تحتية عسكرية على الحدود"، في إشارة للخيمة في منطقة مزارع شبعا المحتلة.في المقابل، قدم لبنان، في 11 يوليو/ تموز الماضي، شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة ضد إسرائيل على خلفية "تكريس" احتلالها الجزء اللبناني من بلدة "الغجر" الحدودية.
https://sputnikarabic.ae/20230811/محذرا-من-خطورة-الأمر-مسؤول-إسرائيلي-كبير-سنواجه-مشكلة-عسكرية-في-غضون-شهر-1079971115.html
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الأخبار, العالم العربي, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مجلس النواب الأمريكي
الأخبار, العالم العربي, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مجلس النواب الأمريكي
وفد أمريكي يتفقد الحدود الإسرائيلية اللبنانية على خلفية التوتر مع "حزب الله"... صور
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قام وفد أمريكي يضم أكثر من 24 نائبا ديمقراطيا من مجلس النواب، أمس الخميس، بزيارة إلى الحدود الإسرائيلية اللبنانية على خلفية التوتر مع "حزب الله".
وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الجمعة، في تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على موقع "إكس"(تويتر سابقا)، أن وفدا أمريكيا رفيع المستوى تفقد الحدود مع لبنان، وقام بزيارة أنفاق "حزب الله" اللبناني، شمالي البلاد.
وأكّدت الدفاع الإسرائيلية أن الوفد الأمريكي المكون من 24 عضوا ديمقراطيا في مجلس النواب الأمريكي
، قد قام بجولة في بطارية المنظومة الدفاعية الإسرائيلية "القبة الحديدية" فضلا عن أنفاق ما أسمتها بـ"أنفاق حزب الله".
وأشارت الوزارة إلى أن الجانبين الإسرائيلي والأمريكي قد أجريا مناقشات جادة ومثمرة تتعلق بالتحديات الأمنية المشتركة وتعزيز الروابط القوية بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.
وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية، تصاعد التوترات بشكل كبير. وأواخر الشهر الماضي، قدمت تل أبيب، شكوى رسمية ضد لبنان إلى مجلس الأمن
الدولي، مطالبة بإلزام بيروت بـ"تحرك فوري لمنع إقامة "حزب الله" بنى تحتية عسكرية على الحدود"، في إشارة للخيمة في منطقة مزارع شبعا المحتلة.
في المقابل، قدم لبنان، في 11 يوليو/ تموز الماضي، شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة ضد إسرائيل على خلفية "تكريس" احتلالها الجزء اللبناني من بلدة "الغجر" الحدودية.