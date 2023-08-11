https://sputnikarabic.ae/20230811/-الإمكانات-العسكرية-لجيش-النيجر-في-مواجهة-تهديد-التدخل-الأجنبي-1079990869.html
الإمكانات العسكرية لجيش النيجر في مواجهة تهديد التدخل الأجنبي
الإمكانات العسكرية لجيش النيجر في مواجهة تهديد التدخل الأجنبي
وافقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، يوم أمس الخميس، الموافق 10 أغسطس/ آب على التدخل العسكري في النيجر "في أقرب وقت ممكن" للإطاحة بحكامها... 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T16:09+0000
2023-08-11T16:09+0000
2023-08-11T16:09+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
رصد عسكري
النيجر
أخبار النيجر
أفريقيا
شمال أفريقيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0b/1079990234_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_186e48a5512e0398d236bdb6512806e5.jpg
وفي تصريحات أدلى بها رئيس ساحل العاج، الحسن واتارا، للصحفيين، ونقلتها وكالة "فرانس برس"، مفادها أن "إيكواس" وافقت على نشر "قوة احتياطية لاستعادة النظام الدستوري" في النيجر، وقالت إنها مستعدة للقيام بذلك في أقرب وقت ممكن".يعرض الرسم البياني "سبوتنيك" الإمكانات العسكرية للجيش النيجري في مواجهة تهديد التدخل الأجنبي.
النيجر
أفريقيا
شمال أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0b/1079990234_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_4478a5fa166a94490c14e9dce926ba93.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, رصد عسكري, النيجر, أخبار النيجر, أفريقيا, شمال أفريقيا, инфографика
انفوجرافيك, رصد عسكري, النيجر, أخبار النيجر, أفريقيا, شمال أفريقيا, инфографика
الإمكانات العسكرية لجيش النيجر في مواجهة تهديد التدخل الأجنبي
تابعنا عبر
وافقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، يوم أمس الخميس، الموافق 10 أغسطس/ آب على التدخل العسكري في النيجر "في أقرب وقت ممكن" للإطاحة بحكامها العسكريين بعد الانقلاب الذي وقع الشهر الماضي.
وفي تصريحات
أدلى بها رئيس ساحل العاج، الحسن واتارا، للصحفيين، ونقلتها وكالة "فرانس برس"، مفادها أن "إيكواس" وافقت على نشر "قوة احتياطية لاستعادة النظام الدستوري" في النيجر، وقالت إنها مستعدة للقيام بذلك في أقرب وقت ممكن".
يعرض الرسم البياني "سبوتنيك" الإمكانات العسكرية للجيش النيجري في مواجهة تهديد التدخل الأجنبي.