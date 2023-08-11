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https://sputnikarabic.ae/20230811/-الإمكانات-العسكرية-لجيش-النيجر-في-مواجهة-تهديد-التدخل-الأجنبي-1079990869.html
الإمكانات العسكرية لجيش النيجر في مواجهة تهديد التدخل الأجنبي
الإمكانات العسكرية لجيش النيجر في مواجهة تهديد التدخل الأجنبي
وافقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، يوم أمس الخميس، الموافق 10 أغسطس/ آب على التدخل العسكري في النيجر "في أقرب وقت ممكن" للإطاحة بحكامها... 11.08.2023, سبوتنيك عربي
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وفي تصريحات أدلى بها رئيس ساحل العاج، الحسن واتارا، للصحفيين، ونقلتها وكالة "فرانس برس"، مفادها أن "إيكواس" وافقت على نشر "قوة احتياطية لاستعادة النظام الدستوري" في النيجر، وقالت إنها مستعدة للقيام بذلك في أقرب وقت ممكن".يعرض الرسم البياني "سبوتنيك" الإمكانات العسكرية للجيش النيجري في مواجهة تهديد التدخل الأجنبي.
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انفوجرافيك, رصد عسكري, النيجر, أخبار النيجر, أفريقيا, شمال أفريقيا, инфографика
انفوجرافيك, رصد عسكري, النيجر, أخبار النيجر, أفريقيا, شمال أفريقيا, инфографика

الإمكانات العسكرية لجيش النيجر في مواجهة تهديد التدخل الأجنبي

16:09 GMT 11.08.2023
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وافقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، يوم أمس الخميس، الموافق 10 أغسطس/ آب على التدخل العسكري في النيجر "في أقرب وقت ممكن" للإطاحة بحكامها العسكريين بعد الانقلاب الذي وقع الشهر الماضي.
وفي تصريحات أدلى بها رئيس ساحل العاج، الحسن واتارا، للصحفيين، ونقلتها وكالة "فرانس برس"، مفادها أن "إيكواس" وافقت على نشر "قوة احتياطية لاستعادة النظام الدستوري" في النيجر، وقالت إنها مستعدة للقيام بذلك في أقرب وقت ممكن".
يعرض الرسم البياني "سبوتنيك" الإمكانات العسكرية للجيش النيجري في مواجهة تهديد التدخل الأجنبي.
إمكانات النيجر العسكرية - سبوتنيك عربي
إمكانات النيجر العسكرية - سبوتنيك عربي
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